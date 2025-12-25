VIDEO: ¿Por qué Céline Dion y El Grinch son tendencia? Esto sabemos

Céline Dion está de regreso, y no precisamente con una balada desgarradora desde Las Vegas. La estrella canadiense rompió Internet la Nochebuena de 2025 con un video que dejó a todos preguntándose: ¿qué tienen en común el Grinch y una diva del pop? Respuesta: Céline.

En su cuenta de Instagram, la intérprete de My Heart Will Go On compartió un clip donde aparece caracterizada completamente como El Grinch, con todo y pelaje verde, cejas fruncidas, traje navideño rojo y hasta un perrito con cuernitos, como el fiel Max. Pero en lugar de robarse los regalos, Dion se robó los aplausos… y los corazones.

Nadie se esperaba que Céline Dion se caracterizara de El Grinch / FB: @celinedion

All by myself… pero con sentido del humor

El video comienza de forma dramática: Céline, frente a una chimenea, entona con su poderosa voz el clásico All by Myself. Pero rápidamente cambia el tono y se mete de lleno en el personaje del Grinch, imitando una de las escenas más famosas de la película de 2000 protagonizada por Jim Carrey.

“A las cuatro, ejercitar mi voz. A las cuatro y media, despertar a mis hijos. A las cinco, solucionar el hambre mundial, no se lo digas a nadie. A las cinco y media, hacer jazzercize”.

La cantante logró hacer una buena parodia del personaje verde / FB: @celinedion

Y por si fuera poco, retoma el canto con su frase icónica: “Cuando era joven, nunca necesité a nadie…”

¿Quién necesita Rudolph cuando tienes a Céline Dion con una peluca verde y una agenda llena de caos navideño?

Una Nochebuena con mensaje

La publicación, lanzada el 24 de diciembre, fue acompañada por un pie de foto igual de irreverente: “¿Noche silenciosa? No bajo mi vigilancia…”.

Y aunque todo fue risas y parodia, el fondo del video también recuerda que Dion ha atravesado momentos complicados. Desde 2022 fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, una rara enfermedad neurológica que ha limitado sus apariciones públicas. Aun así, la cantante no ha perdido la chispa ni la conexión con su público.

Con su poderosa voz interpretó 'All By Myself' / FB: @celinedion

Hace unas semanas también compartió un emotivo mensaje por Acción de Gracias, en el que habló de la familia, la gratitud y la importancia de las pequeñas reuniones. Céline, como el Grinch, parece haber redescubierto el poder de los momentos sencillos.

El Grinch que nos devolvió la fe… en la Navidad pop

Con este video, Dion logró lo que pocos: darle un giro divertido a una fecha emotiva, conectar con fans de todas las edades y demostrar que aún disfrazada de un ogro verde gruñón, sigue siendo una de las voces más queridas de la música.

Céline conmovió a sus fans con su disfraz en plena Nochebuena / FB: @celinedion

Y si alguien se lo pregunta: sí, el Grinch puede cantar en falsete. Y hacerlo con el corazón.