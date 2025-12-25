¡Millonario! Alexis Vega revela el costo de su outfit de bicampeón

La figura y capitán de Toluca en el bicampeonato conseguido en 2025 no solamente da de qué hablar dentro del terreno de juego, pues recientemente se ha viralizado un video en el que se han podido conocer las exorbitantes cifras que el seleccionado nacional por México gasta en ropa.

En una dinámica para el canal de Bryan Paik, Alexis reveló cuál es el precio de todas las cosas que él utiliza después de haber salido bicampeón con los Diablos.

Vega tras salir bicampeón | Imago7

¿Cuánto cuesta el outfit del capitán escarlata?

Mediante la dinámica "¿Cuánto cuesta tu outfit?", Alexis Vega deslumbró a los usuarios debido a los precios que componen el outfit que vestía en ese momento, el cual estaba compuesto por varias prendas y accesorios.

Alexis comenzó por mencionar el precio de sus tenis, los cuales fueron descritos como Jordan 4 Orange Metallic con un precio de $6,000; inmediatamente habló de sus calcetines, los cuales cuestan $250.

Fue entonces cuando comenzaron los precios más caros aún, pues habló de su bermuda marca Louis Vuitton, prenda que incluso sorprendió al entrevistador, pues Vega dijo que le costó 8 mil doláres, es decir, cerca de 150 mil pesos mexicanos. Aunque no mencionó si fueron dólares o pesos mexicanos, su playera tuvo un precio de 250, luego vino la gorra, la cual describió como "un regalo de un amigo de Estados Unidos", agregando que "no tiene precio".

Cuando comenzaron a hablar de los accesorios también todos los precios se elevaron de manera contundente, pues los lentes que en ese momento portaba Alexis Vega costaron entre 8 y 10 mil pesos; para una de sus cadenas, Alexis ni siquiera quiso revelar cuánto pagó, solamente se limitó a decir que fue "algo carito".

El reloj tampoco tuvo un precio específico, pues el capitán de los Diablos mencionó que también fue parte de un regalo, para sus anillos, el seleccionado nacional dijo que uno costó $200,000 y el otro entre 58 y 60 mil, terminando con la pulsera en la muñeca derecha, de la cual tampoco quiso revelar el precio. El outfit terminó con un precio aproximado de $436,500.

Outfit caro, pero no humilde

En los comentarios del video, los usuarios ya han comenzado a criticar a Alexis, pues aseguran que la gran mayoría de jugadores de Liga MX se dejan llevar por los lujos en lugar de ocupar su dinero para algunas otras cosas "más productivas"; sin embargo, también hubo quien lo defendió diciendo que "él se puede gastar su dinero como sea".