¡Momentazo! Jugador finge lesión y silbante lo amenaza con expulsarlo si no se sube a una camilla

El incidente lo protagonizó Samuel Moutoussamy en un partido de la Copa Africana de Naciones

Emiliano Arias Pacheco
24 de Diciembre de 2025

La Copa Africana de Naciones volvió a demostrar por qué es uno de los torneos más impredecibles y virales del futbol internacional, luego de que un insólito episodio protagonizado por Samuel Moutoussamy diera la vuelta al mundo en redes sociales.

El mediocampista de la República Democrática del Congo se convirtió en tendencia durante el partido ante Benín, correspondiente a la Jornada 1 del torneo, tras realizar una actuación que muchos ya consideran digna de antología por lo surrealista de la escena.

El momento viral que marcó el Congo vs Benín

Corrían los minutos finales del encuentro y la selección congoleña ganaba 1-0, gracias a un gol de Théo Bongonda al minuto 16, cuando la presión del equipo de Benín comenzó a intensificarse en busca del empate.

Ante ese escenario, Moutoussamy decidió fingir una lesión para consumir tiempo, exagerando al punto de obligar al árbitro a detener el partido y solicitar el ingreso de la camilla al terreno de juego.

Lo inesperado ocurrió cuando el propio jugador rechazó ser retirado del campo, asegurando que no la necesitaba, situación que provocó una firme reacción del silbante, quien le advirtió que debía subirse o recibiría una tarjeta.

 

 

¿Por qué Moutoussamy terminó en la camilla?

El mediocampista, que actualmente juega en el Atromitos de Atenas de la Superliga de Grecia, ya contaba con una tarjeta amarilla, por lo que la amenaza de una segunda amonestación significaba una expulsión inmediata.

“Si no me subía, me sacaban la amarilla y ya tenía una”, explicó posteriormente el futbolista, quien reconoció que no estaba lesionado y que la decisión fue puramente estratégica para evitar dejar a su equipo con un hombre menos.

Finalmente, Moutoussamy optó por subirse a la camilla y abandonar momentáneamente el campo, cerrando uno de los episodios más peculiares del torneo y provocando risas, críticas y debate entre aficionados de todo el mundo.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

