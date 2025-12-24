¡Momentazo! Jugador finge lesión y silbante lo amenaza con expulsarlo si no se sube a una camilla

La Copa Africana de Naciones volvió a demostrar por qué es uno de los torneos más impredecibles y virales del futbol internacional, luego de que un insólito episodio protagonizado por Samuel Moutoussamy diera la vuelta al mundo en redes sociales.

El mediocampista de la República Democrática del Congo se convirtió en tendencia durante el partido ante Benín, correspondiente a la Jornada 1 del torneo, tras realizar una actuación que muchos ya consideran digna de antología por lo surrealista de la escena.

Estadio del certamen | AP

El momento viral que marcó el Congo vs Benín

Corrían los minutos finales del encuentro y la selección congoleña ganaba 1-0, gracias a un gol de Théo Bongonda al minuto 16, cuando la presión del equipo de Benín comenzó a intensificarse en busca del empate.

Ante ese escenario, Moutoussamy decidió fingir una lesión para consumir tiempo, exagerando al punto de obligar al árbitro a detener el partido y solicitar el ingreso de la camilla al terreno de juego.

Lo inesperado ocurrió cuando el propio jugador rechazó ser retirado del campo, asegurando que no la necesitaba, situación que provocó una firme reacción del silbante, quien le advirtió que debía subirse o recibiría una tarjeta.

🇨🇩 Moutoussamy est trop divertissant



Il s’est levé pour s’allonger sur la civière. Une fois hors du terrain, il s’est relevé comme l’Undertaker prime de la civière et est rapatrié en courant 😭😭😭



C’est un flagrant délit d’arnaque à l’assurance maladie ça mdrrrrrrrrrr pic.twitter.com/WU3T2H1nRB — Said Amdaa (@SaidAmdaa) December 23, 2025

¿Por qué Moutoussamy terminó en la camilla?

El mediocampista, que actualmente juega en el Atromitos de Atenas de la Superliga de Grecia, ya contaba con una tarjeta amarilla, por lo que la amenaza de una segunda amonestación significaba una expulsión inmediata.

“Si no me subía, me sacaban la amarilla y ya tenía una”, explicó posteriormente el futbolista, quien reconoció que no estaba lesionado y que la decisión fue puramente estratégica para evitar dejar a su equipo con un hombre menos.

Finalmente, Moutoussamy optó por subirse a la camilla y abandonar momentáneamente el campo, cerrando uno de los episodios más peculiares del torneo y provocando risas, críticas y debate entre aficionados de todo el mundo.

