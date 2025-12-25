Así celebraron Nochebuena y Navidad los deportistas alrededor del mundo

Las figuras del deporte mundial hicieron una pausa en sus entrenamientos y competencias para celebrar la Navidad y la Nochebuena junto a sus familias. A través de redes sociales, varias estrellas compartieron momentos íntimos de estas fechas especiales, mostrando su lado más humano fuera de las canchas.

Uno de los festejos más comentados fue el de Cristiano Ronaldo, quien publicó un video caminando hacia el árbol de Navidad junto a sus hijos. El delantero del Al Nassr celebró la Nochebuena en familia, todos vestidos con coloridas pijamas navideñas, una imagen que rápidamente se viralizó entre sus millones de seguidores.

¿Cómo celebraron la Navidad las estrellas del futbol internacional?

Otro de los protagonistas fue Erling Haaland, figura del Manchester City, quien también compartió imágenes de su celebración navideña. El goleador noruego dejó de lado la exigencia del futbol europeo para disfrutar de un ambiente relajado y familiar durante las festividades.

Por su parte, Neymar Jr. recibió la Nochebuena en Mangaratiba, municipio costero de Río de Janeiro, Brasil. Rodeado de una escenografía llena de adornos navideños, el atacante brasileño celebró junto a su familia, en un entorno festivo que reflejó la importancia de estas fechas para el jugador.

La Navidad no detiene a todas las disciplinas deportivas

En contraste con el descanso del futbol, Stephen Curry recordó que la actividad en la NBA no se detiene durante Navidad. La estrella de los Golden State Warriors destacó el valor de disputar partidos en estas fechas y aseguró que siempre es especial compartir la duela en un día tan significativo. “Siempre es una bendición poder jugar en Navidad”, expresó.

Christian McCaffrey, corredor de los San Francisco 49ers, compartió en sus redes sociales un video que hizo su esposa, comparando su última Navidad con la actual. La gran diferencia es que en el 2025 lo celebró con su hija, quien nació este año.

Con un toque mexicano, el goleador del Apertura 2025, Armando González, aprovechó sus redes sociales para enviar un mensaje navideño a la afición. El delantero deseó unión y buenos momentos en estas fechas, consolidando su cercanía con los seguidores del futbol nacional.

De igual manera, Guillermo Ochoa compartió una imagen deseando felices fiestas. El histórico portero vive sus primeras celebraciones navideñas como jugador del AEL Limassol de Chipre, marcando un nuevo capítulo en su carrera lejos del futbol mexicano.

