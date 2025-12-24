¡Santa Claus llegó a Porto Alegre! Raphinha regala juguetes y causa furor en su ciudad natal

Es normal volver a casa en Navidad, principalmente cuando se está mucho tiempo fuera de ella. Tal es el caso de Raphinha, futbolista del Barcelona, que regresó a Porto Alegre, Brasil para pasar las fiestas con su familia, además de tener un gran gesto con niños y residentes de la ciudad al sur del país.

Junto a su pareja, Natalia Belloli, la estrella blaugrana organizó un evento benéfico para los habitantes de su ciudad natal, en el que los mayores beneficiados fueron los niños. Raphinha regaló una gran cantidad de juguetes y sonrisas a los pequeños porto alegrenses.

Imágenes del evento | IG: @raphinha

Los grandes no se quedaron atrás

Además del gran gesto que tuvo con los niños de la zona, los más grandes también tuvieron la oportunidad de pasar un gran rato. Los compatriotas del brasileño estuvieron en todo momento en el evento, el cual estuvo plagado de conciertos y shows en vivo.

Por si fuera poco, tanto Raphinha como su novia estuvieron dispuestos a firmar autógrafos y tomarse fotos con cualquier asistente. Natalia Belloli fue quien compartió las imágenes en sus redes sociales, además de un video acompañado de la siguiente reflexión.

La pareja | Captura de pantalla: IG

"La iniciativa navideña promovida por Nòs se vincula directamente con un principio fundamental de la filosofía africana: el Sankofa, que nos enseña a nunca perder de vista el pasado para avanzar con sabiduría hacia el futuro. De manera profunda y significativa, reafirman sus orígenes como fuente de fortaleza, identidad y guía en el presente. Reconocer de dónde venimos y sentir orgullo por nuestra ascendencia significa permanecer conectados con la espiritualidad, las raíces y la comunidad, elementos esenciales para un camino sólido y exitoso", comenzó

"Nuestra iniciativa navideña también se basa en este mismo principio al valorar la cooperación: estar juntos, compartir, cuidarnos unos a otros. Es en grupo, intercambiando y compartiendo, que fortalecemos vínculos, construimos significado y reafirmamos que nadie camina solo. Así celebramos la Navidad: con ascendencia, solidaridad y compromiso colectivo. ¡Gracias, Vila Maria da Conceição!", finalizó el post en Instagram.

¿Cuándo regresa a la actividad el Barcelona?

El conjunto de Barcelona regresará a la actividad el próximo 3 de enero del 2026, con el Derbi Barcelonés ante el Espanyol. Ambos equipos catalanes viven realidades muy parecidas, pero a su vez distintas en la presente temporada de LaLiga.

El cuadro blaugrana -como es costumbre- marcha en los primeros puestos, específicamente en el primero; mientras que los Periquitos cerraron una gran primera mitad del año, con un para nada despreciable quinto lugar.

En busca de LaLiga | AP