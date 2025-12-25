¡Insólito! Inter Miami pone a la venta pasto de su estadio

El Inter Miami comenzó a despedirse del Chase Stadium, inmueble que fungió como su casa desde el nacimiento del club, y lo hizo con una iniciativa que rápidamente llamó la atención de sus aficionados. De cara a su mudanza al Miami Freedom Park en 2026, el equipo decidió poner a la venta fragmentos del césped del estadio como recuerdos oficiales.

La franquicia de la MLS, que alcanzó notoriedad mundial tras la llegada de Lionel Messi, busca que los seguidores conserven una parte simbólica del recinto donde se escribieron los primeros capítulos de su historia. La propuesta combina nostalgia, exclusividad y coleccionismo.

Parte de dicho campo | MEXSPORT

¿Qué recuerdos del Chase Stadium vende el Inter Miami?

Entre los artículos disponibles destaca un llavero acrílico de edición limitada que contiene una pequeña porción del césped original del campo. Este objeto está pensado para los aficionados que desean un recuerdo accesible pero auténtico del estadio.

También se ofrece un llavero con forma de camiseta, similar al anterior, que incorpora el diseño oficial del club y un fragmento del pasto, reforzando el vínculo entre la identidad del equipo y su primera casa.

Parte de dicho campo | MEXSPORT

Ediciones premium para los coleccionistas del club

Para los seguidores más exigentes, el Inter Miami lanzó la Mini Ultra Lux Box, que incluye un fragmento de la superficie encapsulado en un cubo de acrílico, presentado dentro de una caja elegante con interior de cuero y gamuza.

En un nivel superior se encuentra la Large Lux Box, que incorpora arena del césped en acrílico, acompañada de un boleto metálico grabado en oro y una presentación premium pensada para coleccionistas.

La opción más exclusiva es la Ultra Box, la edición más lujosa de la colección, con una presentación de alto nivel y un diseño interior especial que busca convertir el recuerdo del Chase Stadium en una pieza de exhibición.

Con esta iniciativa, Inter Miami no solo marca el cierre de una etapa rumbo a su nuevo estadio, sino que también fortalece el vínculo emocional con su afición, permitiéndole conservar un pedazo literal del lugar donde comenzó la historia del club en la MLS.

Parte de dicho campo | MEXSPORT

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.