Figuras que dejaron la Liga MX este 2025

Con la mira puesta en el 2026, el futbol mexicano comienza a despedirse de varios nombres que marcaron época, ya sea por su jerarquía internacional, su peso mediático o su recorrido en la Liga BBVA MX. Entre retiros, salidas al extranjero y decisiones deportivas, estos son algunos de los jugadores que ya no estarán en el balompié nacional el próximo año.

Uno de los más relevantes es el de Sergio Ramos. El histórico zaguero español cerró su etapa en la Sultana del Norte tras la eliminación en semifinales. A pesar del liderazgo y la experiencia que aportó, el campeón del mundo no renovó su contrato y puso punto final a su paso por la Liga MX, dejando una huella mediática sin precedentes.

Sergio Ramos | IMAGO7

¿Qué otros jugadores dejaron la Liga MX?

Otro nombre de peso es el de James Rodríguez. El colombiano no continuará con León para el Clausura 2026. Aunque dejó destellos de su calidad, el alto costo de su contrato y las constantes irregularidades físicas frenaron la posibilidad de una renovación. Ahora, James buscará un nuevo destino que le permita tener continuidad y llegar con ritmo competitivo al Mundial de 2026.

En el plano nacional, Javier ‘Chicharito’ Hernández también se despide. El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana cierra su segundo ciclo con Chivas, luego de que la directiva confirmara que el delantero no entra en los planes deportivos del próximo torneo, marcando así el final de una etapa simbólica para el Rebaño Sagrado.

James Rodríguez | IMAGO7

Otro referente que dice adiós es Héctor Moreno. El experimentado defensor y excapitán del Tricolor ya no formará parte de los Rayados de Monterrey. El exjugador de clubes como Roma y PSV anunció su retiro del futbol profesional, poniendo fin a una carrera sólida tanto en Europa como en la Liga MX.

En cuanto a salidas al extranjero, Nicolás Benedetti emprenderá una nueva aventura en el futbol español. Tras un largo paso por la Liga MX, el colombiano se convertirá en jugador de Las Palmas.

Chicharito | IMAGO7

Una salida más

Finalmente, el movimiento internacional también alcanza a Franco Fagúndez. El atacante uruguayo dejará el futbol mexicano (Santos) tras dos años para incorporarse a Independiente de Santa Fe, en Colombia, convirtiéndose en otro elemento de la Liga MX que emigra rumbo a Sudamérica.

Así, el 2026 marcará un cambio de ciclo en el futbol mexicano, con despedidas que cierran capítulos importantes y confirman la constante transformación de la Liga MX rumbo a una nueva etapa.

Benedetti | IMAGO7