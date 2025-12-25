VIDEO: Perrito intenta “robar” peluche en tienda y clientes hacen ‘coperacha’ para comprárselo

Un acto de ternura navideña fue captado en video en el centro comercial Las Américas, en Mérida, Yucatán, donde un lomito callejero protagonizó uno de los momentos más virales y entrañables de la temporada.

Todo ocurrió cuando el perrito, en busca de algo más que comida o refugio, entró a la tienda Miniso, se paseó entre los pasillos y sin pensarlo dos veces… ¡eligió un peluche! Lo sujetó con el hocico y trató de llevárselo.

El perro entró a Miniso para sacar un peluche sin pagar / Captura de pantalla: @Tapachulahoy

Todo un acto de solidaridad

Una trabajadora del lugar intentó detenerlo y quitarle el juguete, pero el momento fue tan conmovedor que las y los clientes no lo permitieron.

“Nos encontramos a esta cosita que se había agarrado un peluche, nos dio tanta ternura que quisimos apoyar con $20 pesos todos para comprárselo”, escribió en redes la usuaria Fersita Dlg, quien compartió el video.

Las trabajadoras del lugar se percataron del 'robo' y lo evitaron / Captura de pantalla: @Tapachulahoy

Coperacha para un lomito feliz

El gesto de las personas no se quedó en la intención. Entre todos hicieron una coperacha rápida y reunieron el dinero necesario para pagar el peluche. Querían que el perrito pudiera llevarse su “regalo” sin ser sacado del lugar ni reprendido.

“Se fue tan feliz el perrito. Todos apoyamos para su regalito de Navidad, no sabíamos de quién era pero espero y los de la plaza lo adopten”, agregó la internauta en su publicación.

La gente se cooperó para comprar el peluche para el lomito / Captura de pantalla: @Tapachulahoy

Una historia que se volvió viral

El video muestra al perrito saliendo de la tienda moviendo la cola, con su nuevo tesoro en el hocico y una expresión de alegría que derritió corazones en todo México. La escena se viralizó en cuestión de horas y desató miles de comentarios celebrando la empatía y solidaridad de la gente que fue testigo.

“Lo que pudo ser un robo se convirtió en una adopción solidaria”, comentaron usuarios en redes. Otros señalaron que este tipo de gestos deberían replicarse todo el año, no solo en Navidad.

Al final, el ladrón de cuatro patas se quedó con el regalo / Captura de pantalla: @Tapachulahoy

Espíritu navideño en 4 patas

Historias como esta nos recuerdan que el espíritu de la Navidad no está solo en los regalos o adornos, sino en los gestos que nos hacen humanos. Hoy, un lomito sin nombre se llevó algo más que un peluche: se llevó el cariño de toda una comunidad.