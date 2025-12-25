VIDEO: Luis Miguel rompe el protocolo besando y abrazando conmovido a un niño

Luis Miguel sorprendió a propios y extraños este fin de semana en Santiago de Chile, pero no por un concierto o una aparición mediática, sino por un emotivo gesto que se volvió viral: el “Sol” interrumpió su habitual distancia con el público para abrazar y besar con cariño a un niño que se le acercó en un restaurante.

El cantante mexicano llegó a la capital chilena el sábado 22 de diciembre por la mañana, acompañado de cinco personas, entre ellas su hermano Alejandro. Según la periodista Cecilia Gutiérrez, su visita no tiene fines profesionales, sino personales: “Vino con un amigo doctor de él… tiene una amistad profunda con un médico chileno, con el que además tiene negocios en una clínica de células madre”, explicó.

La presencia de Luis Miguel en territorio chileno fue difundida por la periodista Paula Escobar, quien escribió: “Luego de dos años, Luis Miguel regresa a Santiago de Chile”.

El momento viral que conmovió a todos

Aunque el intérprete de La Incondicional suele evitar el contacto con el público, en esta ocasión rompió el protocolo. En un video que circula en redes se le ve en un restaurante, donde tras notar la presencia de unos niños, se acerca y aparta a sus guardias de seguridad para permitir que uno de los pequeños se acerque.

Luismi lo abraza, y segundos después hace lo mismo con otro niño: lo rodea con los brazos y le da un beso en la mejilla, generando gritos, aplausos y emoción entre los presentes.

“Luis Miguel fue muy amoroso”: habla la mamá del niño

Andrea, madre de Martín —uno de los niños que aparece en el video—, relató cómo fue ese encuentro en una entrevista para el programa Tu Día. Explicó que tras ver en redes que el cantante estaba en Chile, decidió ir con su hijo de 11 años a buscarlo.

"Yo soy muy fan de Luis Miguel. A mi hijo le gusta mucho, yo nunca le puse rondas infantiles, él siempre escuchó a Luis Miguel (...), entramos al local y en algún momento empezaron movimientos, lo vimos que iba saliendo y Martín estaba ahí y él estaba pensando en que lo iba a poder saludar", relató.

La reacción del cantante la sorprendió por completo: "Fue súper natural. Luis Miguel fue muy amoroso, muy amable. Martín está feliz, jamás se lo imaginó, pero de verdad yo también estoy súper sorprendida porque yo jamás lo he visto con esa cercanía con los niños, a mí me impactó mucho, porque él siempre pone límites, pero de verdad debo decir que fue muy empático, es mi sueño, mi hijo cumplió mi sueño", contó emocionada.

