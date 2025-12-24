Licencia permanente en CDMX: estos son los nuevos horarios para realizar el trámite

La licencia de conducir permanente en la Ciudad de México sigue siendo uno de los trámites más solicitados, por lo que las autoridades capitalinas realizaron ajustes en los horarios de atención con el objetivo de agilizar el proceso y atender la alta demanda registrada en los módulos habilitados.

La Semovi amplió los horarios de atención para el trámite de la licencia permanente ante la alta demanda en la CDMX./ CDMX

La Secretaría de Movilidad (Semovi) recordó que este trámite no es para nuevos conductores, ya que está dirigido únicamente a personas que ya cuentan con licencia tipo A vigente y que cumplen con los requisitos establecidos. La licencia permanente permite evitar renovaciones periódicas, pero no exime de cumplir con las normas de tránsito.

Actualmente, los módulos autorizados para realizar el trámite operan con horarios ampliados de lunes a viernes, desde las 9:00 de la mañana y hasta las 21:00 horas, lo que permite a los solicitantes acudir incluso después de su jornada laboral.

El trámite de la licencia de conducir permanente se realiza únicamente con cita previa y de manera personal./ Pixabay

¿En qué horarios se puede tramitar la licencia permanente en CDMX?

Además de la atención entre semana, algunos módulos también brindan servicio los sábados, con un horario que va de 9:00 a 14:00 horas, lo que representa una opción para quienes no pueden acudir de lunes a viernes. La atención se realiza únicamente con cita previa, la cual debe agendarse a través de los canales oficiales del Gobierno capitalino.

Las autoridades señalaron que los horarios pueden variar dependiendo del módulo, por lo que se recomienda verificar la información al momento de agendar la cita. Acudir puntualmente es fundamental, ya que quienes no respeten el horario asignado podrían perder su espacio.

Algunos módulos atienden también los sábados, lo que facilita el proceso a quienes no pueden acudir entre semana./ X

El costo del trámite se mantiene sin cambios y debe pagarse antes de acudir al módulo correspondiente. El comprobante de pago, junto con una identificación oficial vigente y la licencia tipo A, son documentos indispensables para completar el proceso.

Semovi también advirtió que el trámite es personal y que no se requieren gestores ni intermediarios. Cualquier cobro adicional o intento de fraude debe reportarse a las autoridades correspondientes.

Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de medios y canales oficiales, ya que los horarios extendidos buscan mejorar la atención, pero el orden y el cumplimiento de los requisitos son clave para que el trámite de la licencia permanente se realice sin contratiempos.