Los Angeles Rams y un imponente Matthew Stafford derrotan en apretado juego a Houston Texans

En lo que era un duelo de defensivas en la primera mitad, Matthew Stafford demostró que su brazo aún tiene fuerza y precisión. El veterano mariscal de Los Angeles Rams de campo se encontró con un imponente Puka Nacua y un siempre cumplidor Davante Adams, para ganar un apretado juego 6-14 ante Houston Texans.

Las defensivas se impusieron en el primer cuarto del partido, para dar oportunidad solamente al primero de los tres goles de campo Ka'imi Fairbairn en el partido. Tanto Texanos como Carneros mostraron el gran nivel de sus defensivas, pero tal fue la guerra desde las trincheras y el perímetro, que Puka Nacua tuvo que abandonar por unos instantes el emparrillado.

Acciones del juego | AP

El segundo cuarto continuó con la misma tónica, hasta la pausa de los dos minutos. Stafford empezó su gran andar y conexión con Nakua con varias jugadas explosivas, lo que provocó el touchdown de Davis Allen segundos antes del final de la primera mitad.

Segunda mitad con explosividad

Los Carneros volvieron a mostrar su mejor versión con el juego aéreo, pero ahora con las grandes recepciones de Davante Adams. Kyren Williams amplió la ventaja con un gran touchdown por tierra, para ahora darle paso a los grandes protagonistas del encuentro: la defensiva de los Rams.

Acciones del juego | AP

En el tercer cuarto, la presión a C.J. Stroud fue impresionante por parte de la defensiva del equipo local. El mariscal de campo de los Texanos no fue capaz de usar sus grandes habilidades con las piernas y escapar, por lo que también terminó por entregar un balón a las manos del esquinero Cobie Durant.

Ya en el último suspiro del partido, la defensiva de Carneros volvió a mostrar su mejor versión y recuperó el ovoide una vez más. Con 1:43 en el reloj, Nate Landman forzó un balón suelto al golpear directo a Dare Ogunbowale, para ser recuperado al instante por Braden Fiske y sentenciar la victoria 9-14.

Acciones del juego | AP