Green Bay Packers apabulló a los Detroit Lions en el debut de Micah Parsons

Contundente presentación. La temporada apenas comienza y los Green Bay Packers ya enviaron un mensaje claro en la Conferencia Nacional: aplastaron 27-13 a los Detroit Lions, rival divisional y uno de los contendientes más sólidos.

Con una defensiva implacable y una ofensiva equilibrada, Green Bay combinó la potencia terrestre de Josh Jacobs, quien corrió para 66 yardas y un touchdown, con la precisión de Jordan Love, que completó 16 de 22 envíos para 188 yardas y dos pases de anotación, para posicionarse de inmediato como uno de los equipos a vencer.

Imágenes del Packers vs Lions | AP

La exhibición comenzó desde la primera serie ofensiva, cuando Love encontró a Tucker Kraft en un pase de 15 yardas para abrir el marcador. Poco después, un gol de campo de Brandon McManus de 34 yardas amplió la ventaja, aunque Detroit respondió con tres puntos al inicio del segundo cuarto.

Pero la conexión aérea de Love volvió a golpear: un bombazo de 48 yardas a Romeo Doubs los metió a zona roja, y en la siguiente jugada el quarterback surgido de Utah State lanzó un envío de 17 yardas a Jayden Reed para irse al descanso con ventaja de 17-3.

En la segunda mitad, la defensiva de los Packers asfixió a lo que fue la ofensiva más productiva de la temporada pasada, limitándolos a otro gol de campo. Con ocho minutos en el reloj, Green Bay selló la victoria en una cuarta oportunidad dentro de la zona roja: Love movió las cadenas y Jacobs sentenció el encuentro al cruzar las diagonales.

En el último minuto, Jared Goff mandó un pase alto a Isaac TeSla, quien dejó una de las mejores anotaciones de la semana, atrapando el balón a una mano y alcanzado a bajar ambos pies. La jugada fue revisada y aprobada, aunque esta ya no sirvió de mucho.

