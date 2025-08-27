Joe Mixon será baja de los Texans los primeros juegos de temporada

El corredor estrella de los Texans de Houston, Joe Mixon, se perderá al menos los primeros cuatro partidos de la temporada regular, anunció el equipo el lunes. Mixon será colocado en la lista de reservas/lesión no relacionada con el futbol americano, según confirmó la franquicia.

Mixon había estado en la lista activa/lesión no relacionada con el futbol americano desde el inicio del campamento de entrenamiento, después de sufrir una lesión en el pie durante la temporada baja mientras no estaba participando con el equipo.

No ha jugado en toda la temporada | AP

Chubb será el corredor titular

El movimiento se realizará el martes por la tarde, cuando los Texans deben reducir su plantilla a 53 jugadores activos. Este anuncio se produce después de que el entrenador DeMeco Ryans se negara a dar una actualización sobre el estado de Mixon la mañana del lunes.

Con la ausencia de Mixon, los Texans iniciarán la temporada con Nick Chubb como corredor titular. Chubb, quien llega a Houston tras siete temporadas con los Cleveland Browns, debutará en su primer año con el equipo como líder del juego terrestre.

Chubb será el titular | AP

La lesión de Mixon representa un desafío para los Texans, que buscarán mantener su ofensiva terrestre sólida con Chubb al frente mientras esperan el regreso del veterano corredor. Sin embargo, el calendario parece favorecer al equipo texano.

El corredor se perderá los duelos ante Los Ángeles Rams, Tampa Bay Buccaneers, Jacksonville Jaguars y Tennessee Titans y podría estar de vuelta para enfrentar a Los Baltimore Ravens.

Regresaría para el duelo ante los Ravens | AP

