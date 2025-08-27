Los San Francisco 49ers colocan a Isaac Alarcón en la lista de suspendidos

Menos de dos semanas faltan para el inicio de la Temporada 2025 de la NFL y este martes los equipos dieron sus listas iniciales de 53 jugadores. Varios cambios trascendieron, como la inclusión de Shedeur Sanders por parte de los Cleveland Browns tras la salida de Kenny Pickett o la liberación de Tommy DeVito por parte de los New York Giants.

En el caso de los San Francisco 49ers, el mexicano Isaac Alarcón quedó fuera y lo colocaron en la lista de reservas/suspendidos. Lo anterior por la suspensión de seis partidos que recibió durante la temporada baja por violar la política de sustancias de la NFL.

Alarcón recibió una suspensión de seis partidos | INSTAGRAM: @isaac_algar

Alarcón sí estuvo en los entrenamientos de temporada baja

Alarcón llegó a la NFL en 2020, por medio del programa International Player Pathway que busca talento alrededor del mundo. Durante sus tres primeros años estuvo con los Dallas Cowboys antes de firmar con los Niners en 2024. Se mantuvo con el equipo de prácticas durante toda la temporada regular.

Para este año fue elegible para participar en todos los entrenamientos de temporada baja y los partidos de pretemporada de los 49ers. Sin embargo, por su suspensión se perderá los seis primeros partidos de la temporada: Seattle Seahawks, New Orleans Saints, Arizona Cardinals, Jacksonville Jaguars, Los Angeles Rams y Tampa Bay Buccaneers.

Alarcón está con los 49ers desde 2024 | INSTAGRAM: @isaac_algar

¿Cuándo empieza la temporada para los 49ers?

El equipo de la Bahía comenzará la campaña como visitante ante Lumen Field el próximo domingo 7 de septiembre, en un partido programado a las 14:05 horas (tiempo del centro de México).

Alarcón estuvo en los campamentos de práctica | INSTAGRAM: @isaac_algar