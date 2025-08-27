Ravens firman a Kyle Hamilton por 100 millones de dólares; el Safety mejor pagado en la historia de la NFL

Los Ravens de Baltimore han acordado una extensión de cuatro años y 100,4 millones de dólares con la seguridad estelar Kyle Hamilton.

El acuerdo incluye $82 millones garantizados, según una persona con conocimiento del contrato, hablando con The Associated Press bajo condición de anonimato el miércoles porque los términos no fueron anunciados.

Hamilton, un All-Pro en 2023, está entrando en su cuarta temporada en la NFL. Baltimore lo reclutó en la primera ronda en 2022, y actuó brillantemente, ayudando a los Ravens a los títulos de NFC North cada una de las dos últimas temporadas con su versatilidad en su esquema defensivo.

El gerente general Eric DeCosta dijo que el acuerdo hace de Hamilton la seguridad mejor pagada de la liga.

