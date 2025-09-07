Jacksonville Jaguars cumplen con las expectativas y vencen a Carolina

Con una gran actuación defensiva, el equipo sacó un triunfo importante

Associated Press (AP)
7 de Septiembre de 2025
Jacksonville Jaguars cumplen con las expectativas y vencen a Carolina
Brilló la defensiva | AP

Trevor Lawrence lanzó un pase de touchdown, Travis Etienne corrió para 143 yardas y los Jaguars de Jacksonville vencieron el domingo 26-10 a los Panthers de Carolina para dar a su nuevo régimen una victoria debut.

Brian Thomas Jr. también corrió para anotar para Jacksonville, que controló ambas líneas de scrimmage y mantuvo a Lawrence de pie toda la tarde.

Sacaron su primera victoria | AP

El juego se retrasó una hora y 16 minutos debido a rayos cercanos. Los Jaguars lideraban 10-3 cuando los jugadores y entrenadores se dirigieron a los vestuarios e hicieron gran parte de la puntuación después de que se reanudó.

La defensa renovada de Jacksonville contribuyó tanto como Lawrence y la ofensiva. Los recién llegados Jourdan Lewis y Eric Murray hicieron varias jugadas importantes, con la ruptura de pase de Lewis que llevó a una intercepción en la primera mitad para Foye Oluokun.

Lograron detener a los panthers | AP

Con coordinadores ofensivos y defensivos debutantes, no se sabía cómo manejarían los Jaguars su primer juego de temporada.

Fueron mucho mejores que los Panthers, que perdieron el balón dos veces en la primera mitad y lo perdieron en downs dos veces en la segunda.

Arrancaron con triunfo | AP

TE PUEDE INTERESAR

Daniel Jones, con una actuación perfecta, comanda aplastante triunfo de los Colts ante Miami

Dolphins | 07/09/2025

Daniel Jones, con una actuación perfecta, comanda aplastante triunfo de los Colts ante Miami
Tampa Bay sufre pero logra victoria divisional ante Atlanta

Buccaneers | 07/09/2025

Tampa Bay sufre pero logra victoria divisional ante Atlanta
Green Bay le pasó por encima a los Lions en la semana 1

Packers | 07/09/2025

Green Bay Packers apabulló a los Detroit Lions en el debut de Micah Parsons
Te recomendamos
Washington Commanders vencen a New York Giants con una gran actuación de Deebo Samuel
NFL

LO ÚLTIMO

 