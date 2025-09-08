George Kittle, ala cerrada de los 49ers, se someterá a una resonancia tras lesión ante Seahawks

El ala cerrada de los 49ers de San Francisco George Kittle sufrió una lesión en el tendón de la corva en el segundo cuarto contra los Seahawks de Seattle y no regresó al juego.

El entrenador Kyle Shanahan dijo después de la victoria de San Francisco por el 17-13 sobre Seattle que Kittle se alguna vez a una resonancia magnética.

Kittle escribió con un pase de cinco yardas de Brock Purdy a la mitad del primer cuarto para darle a los 49ers una ventaja de 7-0. Terminó con cuatro recepciones para 25 yardas.

Kittle tuvo una de sus temporadas más productivas como receptor en 2024, con 78 pases para 1.106 yardas y ocho touchdowns para una ofensiva de San Francisco plagada de lesiones.

Ha obtenido honores de primer o segundo equipo All-Pro en cinco de las últimas siete temporadas.

Los 49ers de San Francisco visitarán New Orleans para medirse a Saints, que por su parte cayeron 13-20 ante los Cardinals de Arizona en se presentación.

