Domenec Torrent reaparece en redes sociales... ¿con 'dardo' a Rayados de Monterrey?

El pasado fin de semana se jugó el Clásico Regio, partido donde se estrenó Nico Sánchez como estratega del conjunto de Rayados de Monterrey, que perdió por la mínima diferencia ante Tigres. Una semana antes había sido cesado Dómenec Torrent y, hasta el momento, el español no se había manifestado en sus redes sociales.

Rayados de Monterrey cayó ante Tigres en el Clásico Regiol MexSport

Los malos resultados en el torneo Clausura 2026 y las constantes manifestaciones de aficionados en 'El Barrial' empujaron al cese del proyecto encabezado por el español, lo que dejó una grieta profunda en el equipo regiomontano.

Tigres celebrando el gol de Gignac mientras Monterrey se retira I MEXSPORT

Hasta hace poco, el extécnico de Rayados no había dado declaraciones ni posicionamientos con respecto a su salida, no fue hasta la derrota de Monterrey ante Tigres en el Clásico Regio que Torrent utilizó sus redes sociales para compartir una reflexión que, más que otras cosa, parecía un 'dardo' a su exequipo.

¿Qué publicó Domenec Torrent en sus redes sociales?

Domenec Torrent, exentrenador de Monterrey | IMAGO7

El español compartió una foto que contiene una frase de Viktor Frankl, un neurólogo y psiquiatra austríaco fundador de la logoterapia, una de las formas de análisis existencial. Frank sobrevivió a los campos de concentración nazis al cual fue enviado debido a su origen judío. Sobrevivió desde 1942 hasta 1945, durante ese tiempo vivió en cuatro campos diferentes.

La honestidad no siempre nos hará populares, pero siempre nos hará íntegros. Puedes perder amigos por decir la verdad, pero nunca perderás tu dignidad. Los que mienten, ganan aplausos temporales; los honestos, ganan respeto eterno