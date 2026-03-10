Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Domenec Torrent reaparece en redes sociales... ¿con 'dardo' a Rayados de Monterrey?

Domenec Torrent reapareció en redes sociales| MexSport
Jorge Armando Hernández 14:32 - 10 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La derrota de La Pandilla ante Tigres en el Clásico Regio, despertó reacciones en redes. El extécnico de Rayados lanzó una indirecta en sus redes sociales

El pasado fin de semana se jugó el Clásico Regio, partido donde se estrenó Nico Sánchez como estratega del conjunto de Rayados de Monterrey, que perdió por la mínima diferencia ante Tigres. Una semana antes había sido cesado Dómenec Torrent y, hasta el momento, el español no se había manifestado en sus redes sociales.

Rayados de Monterrey cayó ante Tigres en el Clásico Regiol MexSport

Los malos resultados en el torneo Clausura 2026 y las constantes manifestaciones de aficionados en 'El Barrial' empujaron al cese del proyecto encabezado por el español, lo que dejó una grieta profunda en el equipo regiomontano.

Tigres celebrando el gol de Gignac mientras Monterrey se retira I MEXSPORT

Hasta hace poco, el extécnico de Rayados no había dado declaraciones ni posicionamientos con respecto a su salida, no fue hasta la derrota de Monterrey ante Tigres en el Clásico Regio que Torrent utilizó sus redes sociales para compartir una reflexión que, más que otras cosa, parecía un 'dardo' a su exequipo.

¿Qué publicó Domenec Torrent en sus redes sociales?
Domenec Torrent, exentrenador de Monterrey | IMAGO7

El español compartió una foto que contiene una frase de Viktor Frankl, un neurólogo y psiquiatra austríaco fundador de la logoterapia, una de las formas de análisis existencial. Frank sobrevivió a los campos de concentración nazis al cual fue enviado debido a su origen judío. Sobrevivió desde 1942 hasta 1945, durante ese tiempo vivió en cuatro campos diferentes.

La honestidad no siempre nos hará populares, pero siempre nos hará íntegros. Puedes perder amigos por decir la verdad, pero nunca perderás tu dignidad. Los que mienten, ganan aplausos temporales; los honestos, ganan respeto eterno

Fue la frase del Frankl que compartió el entrenador español, lo que abre la puerta a la discusión sobre para quién era el mensaje o si tenía algo que ver con su exequipo.

Últimos videos
Lo Último
17:20 “Raúl Jiménez es nuestro delantero titular”: exjugadores del Tri piden que lidere el ataque en el Mundial
17:17 Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México: mala calidad del aire afecta CDMX y Edomex
17:11 Van por Récord Guinness en el Zócalo rumbo al Mundial 2026
17:01 El Satánico asegura ser él quien amarró por primera vez a Octagón, no Fuerza Guerrera
16:59 ¿Quién es Togo, el perro rescatista que localizó víctimas en el derrumbe de San Antonio Abad?
16:56 ¿Cuándo es Semana Santa 2026? En esta fecha comienzan las vacaciones
16:54 ¿Vender tortillas en hielera o a bordo de una motocicleta está prohibido?
16:51 “El que gane será una superestrella”: Benavidez y ‘Zurdo’ Ramírez calientan su pelea
16:45 Vive Latino 2026: ¿Amanda Miguel, Mijares, Paulina Rubio y Danna llegan al festival? ¡Parece que sí!
16:37 Portero de Tottenham abandona el campo llorando tras errores fatales en derrota ante Atlético de Madrid
Tendencia
1
Opinión Cómo va Keylor con Pumas
2
Beisbol ¿Qué necesita México para clasificar a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026?
3
Beisbol Cal Raleigh se negó a darle la mano a Randy Arozarena y así respondió el mexicano
4
Empelotados Alexis Vega sufre inesperado accidente por ver el teléfono en la calle
5
Futbol ¡Viene el debut tricolor! La Selección Mexicana ya se comunicó con Betis para convocar a Álvaro Fidalgo
6
Futbol ¿Cuándo se sabrá si viene Cristiano Ronaldo a México?
Te recomendamos
Raúl Jiménez aspira a ser parte de la convocatoria de Javier Aguirre en el Mundial | MexSport
Futbol
10/03/2026
“Raúl Jiménez es nuestro delantero titular”: exjugadores del Tri piden que lidere el ataque en el Mundial
Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México: mala calidad del aire afecta CDMX y Edomex
Contra
10/03/2026
Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México: mala calidad del aire afecta CDMX y Edomex
Van por Récord Guinness en el Zócalo rumbo al Mundial 2026
Contra
10/03/2026
Van por Récord Guinness en el Zócalo rumbo al Mundial 2026
El Satánico asegura ser él quien amarró por primera vez a Octagón, no Fuerza Guerrera
Lucha
10/03/2026
El Satánico asegura ser él quien amarró por primera vez a Octagón, no Fuerza Guerrera
¿Quién es Togo, el perro rescatista que localizó víctimas en el derrumbe de San Antonio Abad?
Contra
10/03/2026
¿Quién es Togo, el perro rescatista que localizó víctimas en el derrumbe de San Antonio Abad?
¿Cuándo es Semana Santa 2026? En esta fecha comienzan las vacaciones
Contra
10/03/2026
¿Cuándo es Semana Santa 2026? En esta fecha comienzan las vacaciones