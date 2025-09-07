Lamar Jackson 'agrede' a aficionado de Bills durante festejo de TD

Lamar Jackson fue protagonista de la jornada inaugural de la NFL 2025 con una actuación estelar, pero también con una polémica acción fuera del campo. El quarterback de los Baltimore Ravens acumuló 279 yardas totales y tres anotaciones, aunque su noche terminó empañada por la derrota ante Buffalo y un altercado con un aficionado de los Bills en el Highmark Stadium.

Después de lanzar un pase de touchdown a DeAndre Hopkins, las cámaras de Sunday Night Football captaron el momento en que un fanático de los Bills, desde la primera fila, golpeó con la mano el casco del receptor. En reacción, Jackson se acercó al aficionado y lo empujó con fuerza en medio de la celebración.

El incidente no fue sancionado en el momento por los árbitros, ya que ocurrió fuera del campo de juego, aunque la acción rápidamente se volvió viral en redes sociales y generó debate entre los aficionados de la NFL.

Su actuación fue opacada | AP

La explicación de Lamar Jackson

Tras la derrota de último segundo frente a los Bills, Jackson fue cuestionado por la prensa sobre lo ocurrido y admitió que su reacción fue un error.

“Lo vi abofetear a D-Hop... me abofeteó y estaba hablando, así que simplemente olvidé dónde estaba. En esas situaciones, hay que pensar: sabes que tienes seguridad ahí, deja que se encarguen. Me dejé llevar por las emociones. Pero espero que no vuelva a suceder”, declaró el quarterback de los Ravens.

Aceptó su error | AP

¿Habrá sanción para Lamar Jackson?

Hasta el momento, la NFL no ha emitido un comunicado oficial sobre si habrá una sanción para Lamar Jackson tras empujar al aficionado. Sin embargo, el tema ya está generando discusión en la liga, pues la interacción entre jugadores y fanáticos es un asunto delicado en términos de seguridad y disciplina.

Aunque dudosamente podría llegar una suspensión al mariscal de campo, es posible que la Liga reaccione con una penalización económica.