¡Descalificado! Jalen Carter queda fuera del partido tras escupirle a Dak Prescott

Con el pie izquierdo, así comenzaron los Philadelphia Eagles su defensa del Super Bowl. A pesar de haber presumido su nuevo título de campeones, no todos los jugadores respondieron de la mejor manera, y mucho menos Jalen Carter. El defensivo estrella dejó a su equipo tras haber sido descalificado.

La rivalidad entre Eagles y Dallas Cowboys se notó incluso antes de haber iniciado el partido. La afición inició la polémica con abucheos en contra de los jugadores de Dallas, sin embargo, los reflectores rápidamente voltearon a los árbitros tras un pañuelo de castigo.

Iniciaron su defensa con el pie izquierdo | AP

Jalen Carter escupe a Dak Prescott

Tras la patada de salida, Dak Prescott y la ofensiva de Dallas entraron al terreno de juego, pero tardaron en empezar pues un jugador rival estaba siendo atendido por los médicos. Fue entonces que Jalen Carter, liniero defensivo de los Eagles se acercó a Dak y compañía.

El mariscal de campo respondió acercándose a su rival a intercambiar algunas palabras, sin embargo, justo cuando los referees se acercaron a intervenir, Carter lanzó un escupitajo directamente a Prescott, situación que los referees no tardaron en castigar.

Le escupió a Dak | X

El castigo a Carter

Tras una conversación, los árbitros en el emparrillado, decidieron castigar al equipo con 15 yardas por conducta antideportiva, mientras que el jugador fue descalificado del partido, dejando a la defensiva de Eagles sin una pieza importante.