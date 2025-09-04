¡Descalificado! Jalen Carter queda fuera del partido tras escupirle a Dak Prescott

El defensivo estrella se va sin siquiera haber empezado el partido ante Dallas

Rafael Trujillo Alarcón
4 de Septiembre de 2025
¡Descalificado! Jalen Carter queda fuera del partido tras escupirle a Dak Prescott
Quedó descalificado | CAPTURA

Con el pie izquierdo, así comenzaron los Philadelphia Eagles su defensa del Super Bowl. A pesar de haber presumido su nuevo título de campeones, no todos los jugadores respondieron de la mejor manera, y mucho menos Jalen Carter. El defensivo estrella dejó a su equipo tras haber sido descalificado.

La rivalidad entre Eagles y Dallas Cowboys se notó incluso antes de haber iniciado el partido. La afición inició la polémica con abucheos en contra de los jugadores de Dallas, sin embargo, los reflectores rápidamente voltearon a los árbitros tras un pañuelo de castigo.

Iniciaron su defensa con el pie izquierdo | AP

Jalen Carter escupe a Dak Prescott

Tras la patada de salida, Dak Prescott y la ofensiva de Dallas entraron al terreno de juego, pero tardaron en empezar pues un jugador rival estaba siendo atendido por los médicos. Fue entonces que Jalen Carter, liniero defensivo de los Eagles se acercó a Dak y compañía.

El mariscal de campo respondió acercándose a su rival a intercambiar algunas palabras, sin embargo, justo cuando los referees se acercaron a intervenir, Carter lanzó un escupitajo directamente a Prescott, situación que los referees no tardaron en castigar.

Le escupió a Dak | X

El castigo a Carter

Tras una conversación, los árbitros en el emparrillado, decidieron castigar al equipo con 15 yardas por conducta antideportiva, mientras que el jugador fue descalificado del partido, dejando a la defensiva de Eagles sin una pieza importante.

 

 

TE PUEDE INTERESAR

Tom Brady y Bill Belichick se rencontrarán en Nueva Inglaterra

Patriots | 04/09/2025

Tom Brady y Bill Belichick se rencontrarán en Nueva Inglaterra
Amari Cooper deja 'colgados' a Raiders y se retirará de la NFL

Raiders | 04/09/2025

Amari Cooper deja 'colgados' a Raiders y se retirará de la NFL
¿Qué equipos son los favoritos para ganar el Super Bowl? Según las casas de apuestas

NFL | 02/09/2025

¿Qué equipos son los favoritos para ganar el Super Bowl? Según las casas de apuestas
Te recomendamos
Dallas Cowboys vs Eagles Philadelphia EN VIVO NFL 2025 Semana 1
NFL
Dallas Cowboys

LO ÚLTIMO

 