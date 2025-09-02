NFL 2025: Panorama de la NFC Este

El campeón sale a su defensa. La nueva temporada de NFL está por iniciar por lo que siete equipos de cada conferencia buscarán su boleto a la postemporada, cuatro campeones de división y tres comodines competirán en un par de meses por representar a la NFC y AFC en el Super Bowl LX, en el Levi's Stadium de San Francisco.

Es por esto que toca analizar división por división para saber que equipo o equipos se perfilan a no sólo conseguir su boleto a los Playoffs, sino que también pelear por estar en el Super Bowl. En este caso toca ver a la NFC Este, en el cual los Campeones de Super Bowl, los Philadelphia Eagles buscarán defender sus títulos ante los Dallas Cowboys, Washington Commanders y New York Giants.

Llegan como favoritos | AP

Favoritos a ganar la división

Hasta comprobar lo contrario, los Eagles son los grandes favoritos, no sólo a llevarse el título de división sino que a repetir como campeón de Super Bowl. Aunque la historia está en su contra pues, la NFC Este no ha visto un equipo repetir como campeón división desde 2004-2005. Además, cada vez que llegan al Super Bowl, al año siguiente su temporada ha terminado de manera decepcionante.

Competirán contra los Eagles

Washington y Dallas aparecen un escalón por debajo de Philadelphia. Aunque de inicio parece que los Commanders podrían repetir lo hecho el año pasado llegando a la Final de Conferencia, los equipos suelen sufrir con la baja de juego de los mariscales de segundo año, el cual será el caso de Jayden Daniels.

Por su parte, Dallas parece ser víctima, pero cada vez que Dak Prescott está saludable terminan con récord ganador. Además es común verlos en postemporada, ya la participación en Playoffs es punto y a parte. Además, con la llegada de George Pickens la ofensiva apunta a ser una de las más explosivas de la NFL.

Volverá saludable | AP

El sotanero

Finalmente aparecen los New York Giants, quienes a pesar de haber añadido varios jugadores en posiciones importantes como Abdul Carter a la defensiva y Russell Wilson, Jamies Winston y Darius Slayton a la ofensiva, el equipo tiene más incógnitas que respuestas.

El equipo de la Gran Manzana suma ya 13 años sin ganar la división y en los últimos 10 años sólo ha terminado segundo en dos ocasiones. Ahora sin miras al futuro, el equipo afrontará una nueva temporada en la que llegan como las víctimas.

Pelearán contra la historia | AP