¿Cuándo y dónde ver la Semana 1 de la NFL?

Arranca una nueva temporada en la NFL; Philadelphia Eagles buscan el bicampeonato tras adjudicarse la pasada campaña el Vince Lombardi ante los Kansas City Chiefs para romper la hegemonía de Patrick Mahomes y Travis Kelce.

Eagles l AP

Semana 1

La Semana 1 inicia este 4 de septiembre se realizará el kickoff con el duelo entre los actuales campeones Eagles contra uno de los que quieren reivindicarse como lo son Dallas Cowboys tras un pasado desastroso, el juego se realizará desde en el Lincoln Field.

Mientras tanto, los subcampeones Kansas City Chiefs, se estrenarán ante Los Ángeles Chargers, partido ha llevarse a cabo desde Neo Química Arena, ubicado en la ciudad brasileña de Sao Paulo, en donde juega Corinthians.

La cartelera más extensa se realizará con los partidos: Jets vs Steelers; Colts vs Dolphins; Jaguars vs Panthers; Saints vs Cardinals; Commandeers vs Giants; Falcons vs Buccaneers; Browns vs Bengals; Patriots vs Raiders.

La jornada continúa con Seahawks vs 49ers; Broncos vs Titans; Packers vs Lions; Rams vs Texans; Bills vs Ravens y Bears vs Vikings.

NFL l AP

Transmisión

Los duelos serán transmitidos principalmente por tres cadenas para la República Mexicana TUDN, ESPN y FOX Sports y para la Semana 1 se realizarán de la siguiente manera; Cabe mencionar, que el duelo entre Chargers y Chiefs se verá también YouTube.

Eagles vs Dallas Cowboys l 4 sep l Canal 9, ESPN 2, Disney+ y DAZN

Chiefs vs Chargers l 5 sep l YouTube y DAZN

Jets vs Steelers l 7 sep l FOX Sports y DAZN

Colts vs Dolphins l 7 sep l FOX Sports 2 y DAZN

Jaguars vs Panthers l 7 sep l DAZN

Saints vs Cardinals l 7 sep l DAZN

Commandeers vs Giants l 7 sep l DAZN

Falcons vs Buccaneers l 7 sep l DAZN

Browns vs Bengals l 7 sep l DAZN

Patriots vs Raiders l 7 sep l VIX y DAZN

Seahawks vs 49ers l 7 sep l Canal 5 y DAZN

Broncos vs Titans l 7 sep l FOX Sports 2 y DAZN

Packers vs Lions l 7 sep l FOX Sports y DAZN

Rams vs Texans l 7 sep l DAZN

Bills vs Ravens l 7 sep l ESPN, Disney+ y DAZN

Bears vs Vikings l 7 sep l ESPN, Disney+ y DAZN

Temporada l AP