Amari Cooper deja 'colgados' a Raiders y se retirará de la NFL

De manera sorpresiva, Amari Cooper informó este jueves a los Raiders que se retirará de la NFL tras 10 temporadas en la liga.

De acuerdo con reportes, el receptor de 31 años anunció a la gerencia del equipo de Las Vegas que optó por terminar con su carrera, esto tan solo unos días después de haber firmado un contrato de un año.

AP

Tom Pelissero, insider de la NFL, señaló que Cooper tomó la decisión de dejar los emparrillados tras sus primeras prácticas con el equipo, en las que se sintió fuera de forma y con muchas complicaciones.

Cooper, que fue drafteado precisamente por Raiders en la primera ronda del draft 2015, acabará su carrera con grandes números: 711 recepciones, más de 10 mil yardas y 64 anotaciones, en 154 juegos.

En 10 años, Cooper fue llamado cinco veces al Pro Bowl, tuvo siete campañas de más de mil yardas y fue seleccionado al All-Rookie Team de 2015. Jugó en Raiders, Bills y Browns.