¿Qué equipos son los favoritos para ganar el Super Bowl? Según las casas de apuestas

Con la temporada regular de la NFL en pleno desarrollo, los aficionados ya empiezan a especular sobre qué equipos tienen mayores probabilidades de levantar el trofeo Vince Lombardi. De acuerdo con los momios de Caliente.mx, algunos equipos parten como claros favoritos mientras que otros aparecen como sorpresas o incluso como simples espectadores.

Lamar Jackson, candidato al MVP | AP

Entre los principales favoritos se encuentran los Buffalo Bills y los Baltimore Ravens, ambos con momios de +650, seguidos de cerca por los Philadelphia Eagles (+700) y los Kansas City Chiefs (+800). Estos equipos son vistos como los más fuertes para pelear por el campeonato gracias a su solidez en ofensiva y defensiva.

Otros equipos que también generan expectativa pero con probabilidades un poco menores son los Detroit Lions y Green Bay Packers (+1200), así como los San Francisco 49ers (+1800). Más atrás, pero con opciones de dar la sorpresa, figuran los Washington Commanders y los LA Rams, ambos con momios de +2000.

Bills buscan ganar su primer Super Bowl | AP

En el extremo opuesto de la tabla, los equipos con menor probabilidad de llevarse el Super Bowl según Caliente.mx son los Cleveland Browns (+30000) y los New Orleans Saints (+40000).

Estos momios reflejan la percepción de expertos y aficionados sobre la fuerza de cada equipo esta temporada, pero como cada año lo demuestra la NFL, los giros inesperados pueden cambiar cualquier pronóstico.