NFL 2025: ¿Quiénes son los jugadores favoritos para llevarse el MVP de la temporada regular?

Casas de apuestas, especialistas, jugadores y entrenadores ya hicieron sus pronósticos; en los cuales los favoritos son los mariscales de campo. La NFL iniciará en un par de días y dentro de toda la euforia por el momento, el premio al Jugador Más Valioso se convirtió en una de las conversaciones favoritas.

Como se mencionó anteriormente, los favoritos para llevarse el MVP en el mes de febrero son los quarterbacks, de los cuales cinco destacan sobre el resto. A continuación, los cinco jugadores favoritos a ganar el máximo premio individual de la NFL.

Lamar Jackson: en busca de dar el do de pecho

El quarterback de los Ravens es uno de los mejores en Temporada Regular, sin embargo, las cosas cambian en los Playoffs. Pese a todo, su última postemporada no fue mala y cumplió con ciertas expectativas, pero aún dejó que desear dado a su inconmensurable talento. Lamar Jackson es de los grandes favoritos -o el gran- para ganar su tercer MVP.

Lamar Jackson | AP

Josh Allen: en busca de repetir

Aaron Rodgers fue el último mariscal de campo que logró ganar el premio al Jugador Más Valioso de forma consecutiva. Ahora, Josh Allen buscará hacer lo propio y volver a llevar a Buffalo a otra temporada ganadora, pero con un desenlace diferente en los Playoffs.

Josh Allen | AP

Joe Burrow: bestia en Temporada Regular

No cabe duda que Joe Burrow es uno de los talentos más grandes que hay en la NFL, aunque su presencia en Playoffs se ha hecho esporádica. El mariscal de campo de los Bengals es uno de los grandes jugadores a nivel estadístico dentro del emparrillado, por lo que buscará repetir sus grandes números de la campaña anterior, y con un poco de suerte, encaminarse a Playoffs y a la postre al MVP.

Joe Burrow | AP

Patrick Mahomes: resurgimiento

El hombre de los momentos importantes tuvo una última participación la campaña anterior bastante triste: la paliza del Super Bowl. Patrick Mahones y los Jefes de Kansas City buscarán dar vuelta a la página y sanar la herida que dejaron Philadelphia Eagles, pero la Temporada Regular será clave. El mariscal de campo tratará de ganar su tercer MVP y mantener a su histórica dinastía.

Patrick Mahomes | AP

Jayden Daniels: a lo Dan Marino

El novato que se llevó los reflectores la campaña anterior fue Jayden Daniels, quien ahora buscará emular a Dan Marino en ser el único mariscal de campo en ganar el MVP tras su temporada de novato. El joven quarterback tuvo una campaña de ensueño con los Commanders, por lo que ahora el objetivo es más claro que nunca.

Jayden Daniels | AP

