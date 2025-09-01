NFL 2025: Panorama de la AFC Norte

La Temporada Regular de la NFL tendrá varias divisiones cerradas, siendo la AFC Norte una de las más difíciles de pronosticar. Ravens y Bengals se perfilan para competir por la División como ha sido en años anteriores; mientras que Steelers tendrán otra campaña dubitativa y Browns tratarán de no ser los peores este año.

Baltimore Ravens: bestias en campaña regular pero sin gas en Playoffs

Lamar Jackson y los Cuervos se quedaron una vez más cortos en la búsqueda por un boleto al Super Bowl. Mark Andrews dejó el balón en el partido Divisional ante Buffalo, por lo que él y su equipo perdieron la oportunidad de enfrentar a Kansas City. La campaña anterior, Baltimore terminó con un récord de 12-5, siendo el mejor del norte de la Americana por segunda vez consecutiva.

Lamar Jackson | AP|

Cincinnati Bengals: revancha personal y profesional

Joe Burrow y Ja’Marr Chase tuvieron una temporada impresionante en cuanto a números se refieren, pero no pudieron llegar a playoffs. El receptor ganó la triple corona y el mariscal de campo tuvo grandes actuaciones, pero la defensiva -sin contar a Trey Hendrickson- dejó mucho que desear. La campaña de los Bengals terminó con un 9-8, lejos de su mejor versión.

Joe Burrow | AP|

Pittsburgh Steelers: incógnita general

Tras la falta de un mariscal de campo, El Equipo del Acero hizo lo más lógico: firmar por un año a Aaron Rodgers. El veternao quarterback llegó a Pittsburgh para sustituir a Russell Wilson y Justin Fields, quienes no fueron renovados por Steelers, pese a entrar a Playoffs y tener un récord de 10-7.

Aaron Rodgers | AP|

Cleveland Browns: los peores otra vez

La campaña anterior, Cleveland tuvo un récord de 3-14, siendo uno de los peores equipos de toda la NFL. Ahora, tras la lesión -de nueva cuenta- de Deshaun Watson, y la falta de profundidad en el equipo, hacen de los Browns el peor equipo dentro de la División Norte y uno de los peores de toda la Conferencia Americana.

Myles Garrett | AP|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿DÓNDE Y A QUÉ HORA VER EL KICKOFF DE LA NFL 2025? DALLAS COWBOYS VS PHILADELPHIA EAGLES