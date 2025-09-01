NFL 2025: Panorama de la AFC Este

La AFC Este se perfila como una de las divisiones con menos incertidumbre en toda la NFL rumbo a la temporada 2025. A diferencia de otros sectores más cerrados, todo apunta a que los Buffalo Bills volverán a imponerse como campeones divisionales por sexto año consecutivo, mientras que sus rivales atraviesan procesos de dudas, reconstrucción y ajustes.

Buffalo Bills: dominadores sin rival

Con Josh Allen como líder indiscutible, los Bills llegan no solo como favoritos a la división, sino como un contendiente serio dentro de la Conferencia Americana. Buffalo cerró 2024 con marca de 13-4 y este año tendrá uno de los calendarios más accesibles de toda la liga. El verdadero objetivo no es el título divisional, sino dar ese paso que se les ha negado en los últimos años: llegar al Super Bowl.

Bills sueñan con el Super Bowl | AP

Miami Dolphins: talento con demasiadas incógnitas

El proyecto de Mike McDaniel parecía encaminado, pero la última campaña con récord de 8-9 volvió a sembrar dudas. Las lesiones de Tua Tagovailoa y la baja en el rendimiento de Tyreek Hill complicaron a una ofensiva que parecía explosiva. Los Dolphins deberán competir por un boleto de comodín en una conferencia sumamente exigente, aunque el panorama no luce sencillo.

Miami peleará por volver a los Playoffs | AP

New England Patriots: reconstrucción en marcha

La era sin Tom Brady sigue siendo complicada para New England. Ahora bajo la dirección de Mike Vrabel, los Patriots intentan regresar a la relevancia. El novato Drake Maye genera ilusión en la ofensiva junto a Stefon Diggs, pero la incógnita sobre su recuperación física mantiene dudas. La defensiva, liderada por el esquinero Christian González, será clave para sostener al equipo en un proceso que luce de mediano plazo.

Pats continúa en reconstrucción | AP

New York Jets: otro reinicio

El plan de éxito rápido con Aaron Rodgers fracasó y la franquicia se vio obligada a dar otro giro. Ahora, los Jets confían en Justin Fields, un mariscal de campo con talento pero que no logró consolidarse en Bears ni Steelers. Pese a tener el séptimo calendario más accesible de la NFL, el futuro inmediato luce complicado y todo apunta a que nuevamente estarán peleando en el fondo de la división.

Justin Fields, QB de los Jets | AP

Conclusión

La AFC Este inicia el 2025 con un claro dominador y tres franquicias con demasiadas preguntas por responder. Mientras Buffalo sigue buscando el gran salto hacia el Super Bowl, Dolphins, Patriots y Jets deberán luchar por mantenerse competitivos en una conferencia donde los errores se pagan caro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MINNESOTA VIKINGS FIRMA AL QB CAMPEÓN DEL SUPER BOWL, CARSON WENTZ