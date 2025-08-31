Jerry Jones explica las razones del trade de Micah Parsons a los Green Bay Packers

El trade de Micah Parsons de los Dallas Cowboys con rumbo a los Green Bay Packers es uno de los más polémicos en los últimos años en la National Football League, y parece que seguirá dando de que hablar, al menos, hasta que termine esta temporada.

Ahora, después de que se confirmó el pase de Parsons, Jerry Jones no suelta el tema y antes del arranque de la temporada regular en la NFL, el dueño y general manager de los Cowboys explicó cuál fue la razón para dejar ir al linebacker.

Parsons durante un entrenamiento con Cowboys | AP|

"Este movimiento se hizo para tener éxito en los playoffs. Es una decisión pensada para mejorar en defensa, especialmente para detener el juego terrestre. Si vamos abajo en el marcador, necesitamos evitar que corran contra nosotros. Fue una decisión deliberada, muy bien pensada", comentó Jones

"Esto nos da la mejor oportunidad. Y lo hemos intentado de esta manera. Nuestros fans, al igual que mi espejo, dicen: 'Vamos, cambiemos algo. Hagamos algo diferente aquí'".

Parsons en conferencia con los Packers | AP|

Los Green Bay Packers arrancarán la temporada 2025-2026 frente a los Detroit Lions, mientras que los Dallas Cowboys harán lo propio cuando se enfrenten a los Philadelphia Eagles.

