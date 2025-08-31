Los Cowboys firman a DaRon Bland con una extensión de cuatro años

Los Dallas Cowboys firmaron el domingo al cornerback DaRon Bland con una extensión de contrato por cuatro años y 92 millones de dólares, cuatro días antes del primer partido de la NFL contra el campeón defensor y rival de la NFC Este, los Philadelphia Eagles.

Bland estableció un récord de la NFL con cinco devoluciones de intercepción para touchdown en 2023, cuando también lideró la liga con nueve intercepciones. El contrato incluye 50 millones de dólares garantizados, según informaron dos personas a The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo no ha publicado los términos.

Bland firmó su extensión de contrato este domingo | INSTAGRAM: @daron_bland

De los mejores cornerbacks pagados

El valor anual promedio de $23 millones del nuevo contrato es el sexto mejor para los cornerbacks. Bland, seleccionado en la quinta ronda del Draft de 2022 procedente de Fresno State, está entrando en el último año de su contrato de novato.

El acuerdo con Bland se produce tres días después de que los Cowboys traspasaran al estelar cazamariscales Micah Parsons a los Green Bay Packers tras un prolongado impasse contractual. El acuerdo incluyó una extensión de cuatro años por 188 millones de dólares para Parsons, lo que lo convierte en el jugador mejor pagado de la historia de la NFL (sin ser quarterback), con un valor anual promedio de 47 millones de dólares.

La renovación se da cuatro días antes del inicio de la Temporada 2025 de la NFL | INSTAGRAM: @daron_bland

Bland, líder interecepciones con Dallas

Bland lideró al equipo en intercepciones en sus dos primeras temporadas, consiguiendo cinco como novato antes de su temporada All-Pro hace dos años. No fue interpelado la temporada pasada tras perderse los primeros 10 partidos por una fractura por estrés en el pie.

Los Cowboys y los Eagles juegan el jueves por la noche. Dallas se perdió los playoffs la temporada pasada tras clasificarse en los tres años anteriores.

Bland es una de las piezas importantes de los Cowboys | INSTAGRAM: @daron_bland