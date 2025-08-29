Micah Parsons confirmó que usará el número 1 con los Green Bay Packers

Después de que se terminó la novela entre Micah Parsons y los Dallas Cowboys, el linebacker puso el dedo en la llaga de los aficionados de la estrella solitaria luego de confirmar en la conferencia de prensa de su presentación en Wisconsin que número usará con los Green Bay Packers.

En sus redes sociales, Parsons invitó a los aficionados de los Packers para ayudarlo a decidir si usar el 0 o el 1 en su nueva etapa en la National Football League con los Green Bay Packers.

Parsons usaba el 11 con los Cowboys | AP|

En conferencia de prensa, el defensivo aseguró que jugará con el número 1 en su paso por los "Cabezas de queso", Parsons usó el 11 con los Cowboys, aunque en Packers ese número ya está ocupado por el receptor abierto Jaydeen Reed.

Los Green Bay Packers, de forma extraoficial, ha retirado el dorsal 1, el cual pertenecía a Curly Lambeau, por lo que parece difícil que la organización le permita usar ese jersey. En caso de usar el 0, Parsons sería el primer jugador en la historia de los Packers con ese número.

