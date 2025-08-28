¡Se acabó la novela en Dallas! Micah Parsons es cambiado a Green Bay

Terminó la novela en Arlington, Texas. Micah Parsons fue traspasado a los Green Bay Packers, terminando con una de las historias más amargas en los últimos años para los aficionados a los Cowboys.

El Equipo de América recibió a cambio de Parsons a Kenny Clark, tackle de 29 años. Por si fuera poco, la Estrella Solitaria también obtuvo dos selecciones de Draft de primera ronda para mejorar al conjunto.

El traspaso del que fuera el mejor defensivo de Dallas se da después de los múltiples ataques de Jerry Jones en las negociaciones. Micah Parsons dejó un gran legado en las Vaqueros, pues durante su estancia logró 52.5 capturas en los 63 partidos que disputó; por si fuera poco, también se unió al jugador Salón de la Fama, Reggie White, como los únicos dos jugadores en registrar 12 o más capturas en sus primeras cuatro temporadas.

El adiós de Micah Parsons

Parsons publicó un video bastante emotivo y una carta cargada de sentimiento, en la que se despidió de los aficionados del equipo de Dallas. Micah intentó negociar con Jones desde hace un par de meses, sin embargo, la negativa del dueño y gerente general marcaron una diferencia irreconciliable. El jugador arregló su acuerdo con Green Bay por cuatro años 188 millones de dólares y 136 garantizados.

"Nunca quise que este capítulo terminara, pero no todo estaba bajo mi control. Mi corazón siempre ha estado aquí, y aún lo está. A lo largo de todo, nunca hice demandas. Nunca pedí nada más que justicia. Solo pedí que la persona en quien confiaba para negociar mi contrato formara parte del proceso", agregó Parsons en su sentida despedida.

Regresará en la Semana 4

Micah Parsons y sus Empacadores visitarán el Palacio de Cristal de Jerry Jones en la Semana 4 el Domingo por la Noche. Aquel juego marcará el regreso de un hijo pródigo que nunca debió salir del estado de Texas.

