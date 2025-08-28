NFL: Lanzan jerseys especiales de la colección Rivalries para temporada 2025

La temporada 2025 de la NFL está a solo una semana de arrancar y varios equipos aprovecharon la ocasión para presentar una colección especial de jerseys.

Se trata de los uniformes de Rivalries, una colección de Nike que este año estuvo destinada a las franquicias de las divisiones AFC Este y NFC Oeste.

MADDEN 26

La campaña tiene el propósito de fortalecer el vínculo entre la comunidad y los equipos, por lo que las camisetas están inspiradas en diseños de aficionados. Además, tiene la intención de avivar la rivalidad divisional.

Este jersey solo será utilizado por cada equipo una sola vez en la temporada para un partido de local en contra un rival de su división.

Aunque todos rompen con los esquemas tradicionales, algunos de los diseños más llamativos, especialmente por su colores, son los de Patriots, Dolphins, Bills y 49ers.

NFL