Jerry Jones justifica su decisión de intercambiar a Micah Parsons a los Green Bay Packers

Jerry Jones defiende su decisión. Los Dallas Cowboys sorprendieron a propios y a extraños al hacer uno de los intercambios más sorprendentes en la historia de la NFL. A pesar de ser uno de los mejores jugadores de toda la liga en Micah Parsons, el equipo de Texas decidió no extender su contrato y al contrario, lo mandó a Green Bay a cambio de dos primeras selecciones y un jugador veterano.

El All-Pro deja a los Cowboys tras varios meses de negociaciones fallidas que incluyó una solicitud de intercambio del propio jugador. Ahora los Packers le ofrecieron un contrato de 188 millones de dólares por cuatro años, convirtiéndolo en el jugador (No-QB) mejor pagado en la historia de la NFL.

El impacto del intercambio

Este intercambio pasará a la historia como uno de los más importantes de la liga. Pues a pesar de que no se trata de tantas selecciones, el impacto de Parsons en las defensiva podría encaminar a los Packers a su primer Super Bowl en 14 años.

Por los Cowboys, ahora tendrán cuatro selecciones de primera ronda en los próximos dos años, además de Kenny Clark un veterano de 29 años de edad que, a pesar de ser cuatro veces pro-bowler, viene de su peor temporada estadísticamente en sus ocho años en la NFL.

Jerry Jones justifica su decisión

Tras el movimiento, el dueño y gerente general de los Dallas Cowboys lanzó una conferencia de prensa en la que justificó su decisión. Para el empresario de 82 años, el intercambio sirve para poder tener más recursos en futuros movimientos. Según Jones, con las nuevas selecciones de primera ronda, podrían añadir múltiples jugadores de alta calidad (probablemente no de la calidad de Parsons) para esta o las siguientes campañas.

"No teníamos duda, Micah nos iba a dar muchos recursos en un intercambio. No sólo inmediatamente conseguimos un jugador (Kenny Clark), pero esas selecciones de Draft podría darnos Pro-bowlers de alto calibre, podría, no necesariamente estoy diciendo que eso haremos", confesó Jones

Otros intercambios de este calibre

Este movimiento rápidamente fue comparado con el intercambio de Khalil Mack de los Raiders a los Osos de Chicago. El entonces defensivo del año fue mandado a Chicago a cambio de cuatro selecciones de draft, incluyendo dos de primera. Al final ni los Raiders ni los Bears, pudieron presumir del intercambio con victorias en postemporada.

Por parte de los Cowboys, esperan que este movimiento sea la nueva edición de Herschel Walker a Minnesota. Aquel intercambio de 1989 le permitió a Dallas reestructurar su equipo con jugadores como Emmitt Smith que a la postre les ayudaron a ganar tres anillos de Super Bowl.

