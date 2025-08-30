El reciente canje que envió a Micah Parsons de los Dallas Cowboys a los Green Bay Packers ha sacudido por completo a la NFL, y aunque muchos ya lo colocan entre los movimientos más grandes de los últimos años, la historia de la liga está llena de intercambios que marcaron épocas, construyeron dinastías o cambiaron el rumbo de una franquicia.

A continuación, un repaso por los trades más importantes en la historia de la NFL:

Herschel Walker: Cowboys a Vikings

En 1989, Minnesota entregó ocho selecciones de Draft a Dallas, incluidas dos de primera ronda, para adquirir a Walker. Sin embargo, el movimiento resultó desastroso para los Vikings. Los Cowboys usaron esas selecciones para construir una dinastía en los 90, ganando tres Super Bowls, mientras que Walker nunca alcanzó las expectativas en Minnesota.

John Elway: Colts a Broncos

En 1983, los Baltimore Colts seleccionaron a John Elway en la primera ronda del Draft, pero el quarterback se negó a jugar con ellos. Ante la presión, la franquicia lo envió a los Denver Broncos, donde Elway cambió por completo la historia del equipo. El movimiento no fue considerado grande en su momento, pero terminó siendo uno de los trades más influyentes de la NFL.

John Elway, histórico QB de Denver | NFL

Joe Montana: 49ers a Chiefs

Tras ganar cuatro Super Bowls y con una dinastía ya formada, San Francisco decidió apostar por Steve Young y envió a Joe Montana a los Kansas City Chiefs a cambio de una primera ronda. Aunque Montana ya no estaba en su mejor nivel, lideró a los Chiefs hasta una Final de Conferencia, mientras que su salida de los 49ers quedó marcada por el peso de su legado.

Montana terminó su carrera en Kansas City | NFL

Khalil Mack: Raiders a Bears

En 2018, los Oakland Raiders sorprendieron al mandar a Khalil Mack, considerado el mejor defensivo de la liga en ese momento, a los Chicago Bears. A cambio recibieron dos primeras rondas, una tercera y una sexta. Sin embargo, los Raiders no capitalizaron esas selecciones y Mack no volvió a mostrar el mismo nivel en Chicago, lo que terminó siendo un trade en el que nadie ganó.

Khalil Mack, exdefensivo de los Raiders | NFL

Marshall Faulk: Colts a Rams

En 1999, los Colts enviaron a Marshall Faulk a los St. Louis Rams a cambio de selecciones de segunda y quinta ronda. Indianapolis aprovechó para draftear a Edgerrin James, quien se convirtió en figura, mientras que Faulk fue pieza clave en el histórico “Greatest Show on Turf”, ayudando a los Rams a ganar el Super Bowl XXXIV y siendo elegido MVP de la liga en 2000. Un intercambio que dejó satisfechos a ambos equipos.

Saquon Barkley: Giants a Eagles

Uno de los trades más recientes y de mayor impacto inmediato fue el de Saquon Barkley, considerado el mejor corredor de la NFL, quien dejó a los New York Giants para convertirse en la nueva estrella ofensiva de los Philadelphia Eagles. Su llegada cambió de inmediato el rumbo de la franquicia: Barkley fue determinante en la ofensiva, impulsó al equipo durante la temporada regular y terminó siendo clave en la conquista del Super Bowl en su primer año en Filadelfia. Un movimiento que no solo fortaleció a los Eagles, sino que también dejó muy debilitado a un rival divisional histórico.

Saquon Barkley, estrella de los Eagles | AP

