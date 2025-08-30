Micah Parsons y sus primeras declaraciones en Green Bay: 'voy a aportar mucho'

Un cambio de la magnitud de Herschel Walker -pero sin tantos beneficios para los Vaqueros- fue el de Micah Parsons. El pass rusher llegó a Green Bay con una extensión de contrato impresionante y con la encomienda de ser uno de los líderes del vestuario en los Empacadores.

Durante su primera conferencia de prensa, el primer número 1 del equipo de Wisconsin desde Curly Lambeau, fundador y hombre que le da nombre al recinto de los Packers, Parsons comentó sobre los nuevos retos que enfrentará.

Sus primeras palabras como Packer | AP|

"Creo que físicamente estoy genial", comenzó Micah Parsons. "Creo que puedo aportar mucho. Voy a colaborar con los médicos para crear un plan. Ya hablamos de cómo podemos intensificar las cosas y ponerme en un ritmo donde ellos y yo nos sintamos cómodos".

Parsons agregó que espera estar en el juego de la Semana 1 ante los Leones de Detroit, para marcar su debut oficial con Green Bay. Uno de los mejores cazadores de cabeza de la NFL tendrá su nueva aventura tras el amargo adiós del equipo de su vida, los Dallas Cowboys.

No le informaron del cambio

Pese a que Micah Parson solicitó su cambio, el jugador aseguró que no fue notificado ni por Jerry Jones o Stephen Jones sobre el canje. Micah también agregó que estuvo mucho tiempo fuera, pero que no será problema para ponerse en ritmo.

"Ese día le dije: 'No sé qué va a pasar, pero necesito que hagas algo pronto'", agregó Micah Parsons. "No había estado tanto tiempo sin jugar al futbol americano desde que estaba en séptimo grado".

