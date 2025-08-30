NFL 2025: Panorama de la AFC Oeste

La temporada 2025 de la NFL se perfila para tener en la AFC Oeste a una de las divisiones más disputadas y atractivas de toda la liga. Con los Kansas City Chiefs como el rival a vencer, los Chargers reforzados bajo el mando de Jim Harbaugh, unos Broncos en crecimiento y unos Raiders en plena reconstrucción, el panorama luce más equilibrado que en campañas anteriores.

Kansas City Chiefs: los favoritos de siempre

Los Chiefs llegan a la nueva temporada con la etiqueta de favoritos, tras haber alcanzado el Super Bowl el año pasado y con la hegemonía indiscutible en la división durante la última década: nueve títulos divisionales consecutivos. Patrick Mahomes, acompañado de figuras como Travis Kelce, Chris Jones, Isiah Pacheco y el novato sensación Xavier Worthy, encabeza uno de los rosters más completos de la NFL, sin duda alguna favoritos a quedarse con la división y pelear por el Vince Lombardi en los Playoffs.

Chuefs, vigentes campeones de división | AP

Los Angeles Chargers: listos para dar el salto

Los Chargers llevan años intentando destronar a Kansas City sin éxito, pero el 2025 podría ser distinto. Con Jim Harbaugh al mando en su segundo año de proyecto, Los Angeles encontró la disciplina que le faltaba para transformar su talento en victorias. Justin Herbert sigue consolidándose como un mariscal de campo de élite y el crecimiento de Ladd McConkey apunta a que la ofensiva de los Chargers será una de las más explosivas de la liga. El objetivo no es solo volver a Playoffs, sino superar las 11 victorias de la campaña pasada y pelear de lleno por la división.

Jim Harbaugh y Justin Herbert | AP

Denver Broncos: confirmar lo del 2024

Tras años de frustración, Denver revivió la ilusión con 10 triunfos la temporada pasada bajo la dirección de Sean Payton. El mariscal Bo Nix, en su segundo año, representa la esperanza de haber encontrado finalmente a un quarterback franquicia, aunque todavía debe consolidarse. Con Patrick Surtain II como ancla defensiva y una plantilla balanceada, los Broncos tienen en la mira repetir en Playoffs y seguir dando pasos firmes en su reconstrucción.

Bo Nix, QB de Denver | AP

Las Vegas Raiders: una nueva era con Pete Carroll

Aunque parten como el equipo más débil de la división, los Raiders buscan dejar atrás su imagen de “cheque al portador”. La llegada de Pete Carroll como head coach inyecta experiencia y disciplina, mientras que la incorporación de Geno Smith supone una mejora en la posición de mariscal. La ofensiva tendrá como principales armas a Brock Bowers, quien tras su temporada de novato ya es considerado una estrella en la posición de ala cerrada, y al corredor Ashton Jeanty, novato de gran proyección. Si bien los Playoffs parecen lejanos, la meta en Las Vegas es sentar las bases de un futuro competitivo.

Pete Carroll, nuevo HC de Raiders | AP

Una división más cerrada que nunca

La AFC Oeste ha sido sinónimo de dominio absoluto de los Chiefs en la última década, pero 2025 podría marcar un cambio en la narrativa. Chargers y Broncos lucen preparados para dar pelea, mientras que los Raiders trabajan en un proyecto a largo plazo con la intención de volver a ser contendientes.

