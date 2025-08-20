Linkin Park sorprende con su visita a los Pittsburgh Steelers

Los Pittsburgh Steelers vivieron una práctica muy especial este martes al contar con invitados de lujo, nada menos que la legendaria banda Linkin Park. La banda de rock presenció uno de los entrenamientos del equipo de la NFL, de cara al último partido de pretemporada.

De acuerdo con Brian Batko, reportero del Pittsburgh Post-Gazette, incluso el mariscal de campo Aaron Rodgers tuvo un papel en la asistencia de la agrupación, lo que convirtió el momento en un cruce inesperado entre el futbol americano y el rock.

Recibieron a la banda | AP

Se alistan para la nueva temporada

Durante este entrenamiento, el conjunto amarillo y negro, alistó sus últimos detalles de cara al partido con el que cerrarán su pretemporada. Mike Tomlin y los suyos se medirán ante los Carolina Panthers para definir su roster de 53 hombres y quedar listos para un nuevo año de NFL.

Tras este partido, el equipo pondrá la vista en el 7 de septiembre, día en el que debutarán en el nuevo año ante los Seattle Seahawks, y día en el que Aaron Rodgers tendrá su debut como mariscal de campo de los acereros.

Preparan su último partido de pretemporada | X @Steelers

Linking Park de gira

Entre los integrantes presentes estuvieron Mike Shinoda, Brad Delson, Joe Hahn, David Farrell, Colin Brittain, Alex Feder y Emily Armstrong, quien se unió recientemente como nueva co-vocalista tras el fallecimiento de Chester Bennington en 2017.

Más tarde esa misma noche, Linkin Park ofreció un concierto en el PPG Paints Arena, casa de los Pittsburgh Penguins, como parte de su From Zero World Tour, donde miles de fanáticos disfrutaron de su regreso a los escenarios.

La próxima parada de la gira será en Nashville, Tennessee, el próximo 21 de agosto en el Bridgestone Arena, pero la visita sorpresa de la banda a los Steelers seguramente quedará en la memoria de los jugadores y aficionados de Pittsburgh.

Asistieron a un entrenamiento | INSTAGRAM

