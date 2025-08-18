Neymar encuentra consuelo en mensaje de su hijo tras el 6-0 frente a Vasco Da Gama

La dolorosa derrota del Santos ante Vasco da Gama en el Brasileirao no solo dejó imágenes de Neymar con lágrimas en los ojos que rápidamente dieron la vuelta al mundo, sino también un momento íntimo que conmovió aún más a los aficionados: el mensaje de apoyo que recibió de su hijo.

El astro brasileño, exjugador del Barcelona y PSG, compartió en redes sociales un pantallazo de la conversación en WhatsApp, donde su hijo lo consoló con palabras cargadas de cariño y motivación.

Termina el partido. Vasco Da Gama 6-0 Santos.



Neymar llora. Su equipo está en riesgo de descenso. Y aunque el talento está ahí y haya destellos, Neymar no es el mismo de antes. Y él lo sabe. Duele💔



“Buenas noches, papá, sé que hoy fue un día difícil para ti y para nosotros, pero quería que supieras que en estos momentos difíciles, y cuando nadie esté a tu lado, siempre estaré a tu lado para apoyarte”, escribió el pequeño.

En el mismo mensaje, lo animó a no dejarse vencer por la situación: “Nunca desistas de tu mayor sueño por personas que ni te conocen o saben quién eres. No uses la derrota de hoy como un fracaso, en vez de eso, úsala como motivación para siempre ser mejor que ayer”.

El mensaje del hijo de Neymar | CAPTURA|

El gesto tocó el corazón de miles de seguidores, quienes destacaron la fortaleza de Neymar al mostrar una faceta más humana en medio de la crisis deportiva.

Actualmente, Santos atraviesa un momento complicado en el Brasileirao: marcha en la decimoquinta posición con 21 puntos tras 19 partidos, muy cerca de los puestos de descenso.

