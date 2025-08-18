¿Ya tiene rival? Bárbara de Regil apunta a ser rival de Alana Flores para Supernova II

Después de la victoria de Alana Flores sobre Gala Montes, donde la streamer regia consiguió mantener su invicto tras vencer a su rival, todo parece indicar que la tetracampeona ya tiene lista a su siguiente rival.

Luego de derrotar a Montes por decisión dividida, Alana se encontraba celebrando su victoria, mientras en las cámaras se enfocaba a Bárbara de Regil, quien apunta a ser la nueva rival de Flores.

Cáceres fue parte del equipo que acompañó a Alana en el evento|

"Había escuchado que la que me quería retar eras tú”, dijo Bárbara de Regil, a lo que Alana respondió: “Teníamos algo planeado a principios de año, ¿no? Pero Rosario Tijeras se entrometió”

Tras el cruce de palabras, Bárbara de Regil aseguró que, si su calendario se lo permite, el siguiente año estará peleando con Alana en Supernova Strikers II.

"Sí Rosario me lo permite, el próximo año voy a estar allá arriba contigo, eres una chingona”, aseguró Regil.

Supernova Strikers II ya fue confirmada, aunque no hay una fecha o un lugar establecido para una nueva edición de este evento.

