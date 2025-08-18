Jugadores de América viajan de Monterrey a CDMX para apoyar a Alana en Supernova Strikers

La streamer mexicana Alana Flores mantuvo su invicto en veladas de boxeo al vencer a Gala Montes en el evento Supernova Strikers, con el respaldo de una barra de lujo: jugadores del Club América que no dudaron en acompañarla fuera de la cancha.
La pareja de Sebastián Cáceres, defensa central de las Águilas, contó con su apoyo incondicional, pero el uruguayo no estuvo solo. Al evento también asistieron Álvaro Fidalgo, Brian Rodríguez, Igor Lichnovsky y ‘Búfalo’ Aguirre, todos futbolistas que han sido habituales en el once titular azulcrema durante la temporada.
Del partido contra Tigres al show de boxeo
El detalle sorprendió a los aficionados porque menos de 24 horas antes, el América había disputado su partido frente a Tigres en Nuevo León. A pesar del desgaste y del viaje, los futbolistas se hicieron presentes en la Ciudad de México para acompañar a Alana Flores en su pelea.
Sebastián Cáceres, Álvaro Fidalgo, Brian Rodríguez, Igor Lichnovsky y Búfalo Aguirre festejando la victoria de Alana Flores❤️🥊
El América es una familia👑🦅
En videos que circulan en redes sociales, se aprecia a los jugadores posando en el vestidor junto al cinturón que conquistó la streamer, celebrando su victoria y confirmando la cercanía del plantel con la pareja de Cáceres.
