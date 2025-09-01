¿Dónde y a qué hora ver el kickoff de la NFL 2025? Dallas Cowboys vs. Philadelphia Eagles

Casi siete meses después de que Jalen Hurts y Saquon Barkley lideraran a los Philadelphia Eagles hacia su segundo Super Bowl, la NFL está de regreso con la temporada 2025, que arranca con el kickoff entre los campeones defensores y los Dallas Cowboys, este jueves 4 de septiembre en el Lincoln Financial Field.

Los Birds aplastaron a la dinastía de los Kansas City Chiefs en el Super Bowl LXI y ahora buscan repetir la hazaña con la misma base que los llevó a la cima. Su primera prueba será ante un equipo de la Estrella Solitaria que atraviesa momentos complicados, marcado por el distanciamiento con sus fanáticos tras la polémica salida de su mejor hombre defensivo, el linebacker Micah Parsons, apenas unos días antes del inicio de la campaña.

Dak Prescott|

Philadelphia llega con todo para seguir siendo uno de los equipos más temidos de la Conferencia Nacional. Con Hurts al mando, la ofensiva mantiene su jugada insignia, el casi imparable tush push, y cuenta con Barkley y A.J. Brown como armas principales.

Del otro lado, los Cowboys buscarán aguarle la fiesta al campeón. Dak Prescott está de vuelta tras perderse media temporada por una lesión en el tendón de la corva y querrá demostrar por qué es el mariscal mejor pagado de la liga. Para ello tendrá a su disposición a CeeDee Lamb y al recién llegado George Pickens como principales socios ofensivos.

Parsons durante un entrenamiento con Cowboys | AP|

¿A qué hora y dónde ver el kickoff de la NFL 2025?

El partido inaugural de la temporada 2025 de la NFL se disputará este jueves 4 de septiembre a las 6:20 p.m. (hora de la CDMX).

La transmisión estará disponible en Fox Sports México, con la narración de José Pablo Coello, Ernesto del Valle, Pepe Segarra y compañía.

Además, el encuentro podrá seguirse en DAZN, plataforma que ofrece acceso a toda la temporada regular y los playoffs de la NFL.

