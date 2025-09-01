NFL 2025: ¿Quiénes son los jugadores mejores pagados de la Liga?

La NFL sigue confirmando que la posición de mariscal de campo es la más cotizada de la liga. Para la temporada 2025, los 15 contratos más altos pertenecen en su mayoría a quarterbacks, quienes monopolizan los salarios millonarios de la liga.

Dak Prescott, mejor pagado de toda la NFL | IMAGO7

Encabezando la lista está Dak Prescott, ahora convertido en el jugador mejor pagado de la NFL tras asegurar un acuerdo con los Dallas Cowboys por 60 millones de dólares anuales, cifra que lo coloca por encima de figuras como Josh Allen, Joe Burrow, Trevor Lawrence y Jordan Love, todos empatados en el segundo escalón con 55 millones de dólares.

Otros pasadores como Tua Tagovailoa, Jared Goff, Brock Purdy, Justin Herbert, Lamar Jackson y Jalen Hurts completan el Top 11, todos con contratos superiores a los 50 millones anuales.

Micah Parsons, el único no quarterback en el Top 15

Entre tantos mariscales de campo, hay una excepción que confirma la regla. Se trata de Micah Parsons, defensivo estrella que recientemente fue intercambiado de los Dallas Cowboys a los Green Bay Packers. El pass rusher firmó un contrato que lo coloca con un sueldo de 46.5 millones de dólares, suficiente para figurar en el puesto 12 de los mejor pagados de la NFL y convertirse en el único no quarterback dentro de la élite financiera de la liga.

Micah Parsons entra al Top 15 de mejor pagados | AP

Patrick Mahomes, lejos del top salarial pese a ser el más ganador

Llama la atención que en el puesto 15 aparece nada menos que Patrick Mahomes, considerado el mariscal de campo más dominante de la era actual. Con tres anillos de Super Bowl, el quarterback de los Kansas City Chiefs es el más ganador de la NFL en activo, pero su contrato de 45 millones de dólares anuales lo deja muy lejos de los salarios récord que hoy dominan otros pasadores.

El panorama es claro: en una NFL cada vez más dominada por el juego aéreo, los equipos no dudan en invertir fortunas en sus quarterbacks franquicia, mientras que solo talentos generacionales como Parsons logran irrumpir en un listado reservado casi en exclusiva para pasadores

Mahomes lejos de ser el mejor pagado de la NFL | AP

Mejores pagados en la NFL: