Los regresos del año en la NFL: estos jugadores se perfilan a revivir sus carreras en la Temporada 2025

La resaca sin futbol americano está a punto de terminar, la NFL estará de vuelta en un par de días. Varios expertos han hecho sus predicciones de cara a la Temporada 2025 -jugador más valioso, equipo que ganará el Super Bowl, etcétera- pero pocos hablaron sobre las revanchas personales dentro del emparrillado.

Trevor Lawrence: ahora o nunca

El mariscal de campo de los Jaguares de Jacksonville generó bastantes expectativas desde su debut en 2021. Sin embargo, entre malas entrenadores en jefe -siendo Doug Peterson el más decente- y falta de talento, el exquarterback de la Universidad de Clemson tendrá una última oportunidad este año.

Con un nuevo coach y un gran talento como receptor como Travis Hunter, Lawrence tendrá que demostrar que vale lo que le están pagando. El conjunto de Florida está proyectado a ganar siete juegos, pero Lawrence tendrá que hacer las cosas diferentes.

Lawrence | AP|

Cooper Kupp: de triple corona a Seahawks

Otro jugador que buscará tener un comeback este año es el receptor Cooper Kupp. El jugador que fuera el MVP del Super Bowl dejó a los Rams tras varias temporadas con lesiones, y aunque su talento es innegable, tendrá que demostrar que aún no es tarde para seguir en la NFL.

Daniel Jones: de gigante a potro

Tras ser nombrado mariscal de campo de los Potros de Indianápolis, Daniel Jones tendrá la posibilidad de luchar ante los Texanos de Houston por la División Sur de la Conferencia Americana. Jones dejó a los Gigantes y pasó por Minnesota, pero será en Indianápolis en donde tendrá que salir adelante tras sus múltiples detractores.

Christian McCaffrey: en busca de su mejor versión

CMC ganó hace dos temporadas el Jugador Ofensivo del Año, siendo pieza angular en los San Francisco 49ers que llegaron al Super Bowl. Lamentablemente para él y toda la bahía, las lesiones no lo dejaron mostrar su talento el año pasado, por lo que esta campaña será una reivindicación o un adiós a su mejor nivel.

CMC | AP|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JERRY JONES EXPLICA LAS RAZONES DEL TRADE DE MICAH PARSONS A LOS GREEN BAY PACKERS