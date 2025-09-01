Tom Brady critica a los mariscales de campo de la actualidad: 'No tienen ventaja mental'

A pesar de haber dejado la NFL hace un par de años, Tom Brady sigue muy involucrado. Con su trabajo como analista y ahora copropietario de los Raiders, el siete veces campeón de Super Bowl, sigue viendo la liga, por lo que hoy, lanzó una fuerte crítica en contra de los mariscales de campo de la actualidad.

En una reciente entrevista el exmariscal aseguró que, hoy en día los mariscales de campo dependen mucho de su habilidad física por lo que, han dejado de tener una ventaja mental sobre otros jugadores, una ventaja que podría ser importante en partidos complicados.

Criticó la actualidad de la Liga | AP

"No creo que la posición de pasador esté tan desarrollada mentalmente respecto a cuando yo entré en la liga hace como 25 años. En aquel momento era más apreciado tener una ventaja mental sobre un atributo físico", dijo el exjugador en entrevista para el podcast de PFF.

"Es mejor tener una ventaja mental en el campo y a veces eso es más importante que la ventaja física. ¿Qué si me hubiera gustado correr? Claro que me habría gustado hacerlo, pero esto que está sucediendo es terrible para la longevidad de un quarterback", agregó.

Considera que dependen del lado físico | AP

Los cambios han favorecido a los QB

Brady también considera que los cambios en las reglas, especialmente para proteger a los QB, han creado que los jugadores pueden involucrarse más en el juego terrestre, sin miedo a recibir golpes tan fuertes incluso ya hay jugadas que buscan ayudarse de las reglas.

"Los cambios de reglas en la NFL han eliminado el contacto forzado con el con el quarterback fuera de la bolsa de protección. Los coordinadores ofensivos ahora tienen esas jugadas en su libro de jugadas y por eso vemos más quarterbacks que nunca tratando de aprovechar esa situación", finalizó





Considera que las reglas han cambiado | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL 2025: ¿Quiénes son los jugadores mejores pagados de la Liga?