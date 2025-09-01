Micah Parsons podría jugar contra Lions

Micah Parsons sigue dando de que hablar en la NFL, primero, su salida de los Vaqueros de Dallas conmovió a propios y extraños tras convertirse en uno de los mejores defensores de la franquicia, ahora busca hacer historia con los Green Bay Packers y podría aparecer este domingo frente a los Lions.

Antes de que se concretara su traspaso la semana anterior, los Cowboys le entregaron una receta por cinco días con un corticosteroide antiinflamatorio, con el objetivo de agilizar su recuperación de espalda, sumado a las fisioterapias que el americano estaba recibiendo.

Parsons fue presentado en los días recientes con los Peckers | AP

Según Adam Schefter, el jugador ha estado trabajando y entrenando esta semana con vistas al primer juego contra los Lions el domingow, sin embargo afirma que una fuente dice que no es segura su participación en el juego estelar.

Parsons podría jugar este domingo

El defensor ha estado batallando con un esguince en la articulación facetaria L4/ L5 en su espalda, lo que le ha generado bastantes problemas para su carrera profesional.

A pesar de esto, informaciones apuntan a qué podría recibir una inyección epidural antes del juego, de ser necesario. De esta manera podría jugar el que en su presentación, tranquilizó a los fans avisando que no tiene ningún problema para ponerse al ritmo que el equipo exige.

