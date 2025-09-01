NFL 2025: Panorama de la NFC Sur

A romper la racha de los Bucs. La nueva temporada de NFL está por iniciar por lo que siete equipos de cada conferencia buscarán su boleto a la postemporada, cuatro campeones de división y tres comodines competirán en un par de meses por representar a la NFC y AFC en el Super Bowl LX, en el Levi's Stadium de San Francisco.

Es por esto que toca analizar división por división para saber que equipo o equipos se perfilan a no sólo conseguir su boleto a los Playoffs, sino que también pelear por estar en el Super Bowl. En este caso toca ver a la NFC Sur, en la cual los New Orleans Saints, los Carolina Panthers y los Atlanta Falcons buscarán desbancar a los Tampa Bay Buccaneers.

Son los favoritos | AP

Los Favoritos

Tal y como ha sido en las últimas cuatro temporadas, Tampa Bay llega como favorito. Los Bucaneros han ganado la temporada las últimas cuatro temporadas y ahora, de la mano de Baker Mayfield, Mike Evans y el novato Emeka Egbuka, el equipo buscará extender su racha en la división.

En caso de que Tampa Bay logre llevarse el sur, estaría consiguiendo la racha más larga en la historia de la división con cinco títulos al hilo. Sólo New Orleans entre 2017 y 2020 tiene una racha similar (4).

Pueden competir por el título | X

A competir

Detrás de los Bucaneros aparecen los Atlanta Falcons y los Carolina Panthers buscarán pelear por el título. De momento, Atlanta comandada por el mariscal de campo de segundo año Michael Penix, son los grandes favoritos a competir. El único pero para el equipo de Raheem Morris es la defensiva, la cual fue la décima peor en toda la liga la temporada pasada.

Carolina a su vez está buscando dejar de ser uno de los peores equipos, tal y como lo ha sido en los últimos años. De la mano de Bryce Young, quien sigue mejorando, el equipo espera finalmente poder competir con sus similares y quizá pelear por la división.

Apuntan a ser los sotaneros | AP

Los sotaneros

Muy por debajo llegan los Saints. El equipo del nuevo entrenador en jefe Kellen Moore no sólo aparece como el peor de la división, sino que es candidato a pelear por ser la primera selección global del siguiente Draft. Con Spencer Rattler como mariscal de campo y sin verdaderas estrellas a la ofensiva o defensiva, el equipo de Luisiana apunta a ganar sólo un par de partidos este año.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL 2025: Todo lo que debes saber de la nueva temporada