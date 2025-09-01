NFL 2025: Todo lo que debes saber de la nueva temporada

Faltan solo días para el kickoff entre Dallas Cowboys y Philadelphia Eagles, para dar comienzo a la Temporada 2025 de la NFL. La mejor liga del mundo -como varias más en Estados Unidos- está en constante cambio, por lo que la campaña que comenzará tendrá varios cambios en cuestión a sus predecesoras.

Nuevas reglas en el emparrillado

La Temporada 2025 tendrá varias reglas nuevas, pero cuatro son las más relevantes entre todas. La patada de salida, tiempo extra, repetición instantánea y medición virtual son las más relevantes de todas.

Patada de salida

A grandes rasgos, es la misma regla que entró de manera de prueba en la campaña anterior. La patada de salida tendrá las mismas reglas que tuvo hace un año y seguirá con la esperanza de evitar lesiones y que se devuelvan más patadas.

Tiempo extra

Para esta nueva campaña, el tiempo extra sufrió una modificación notable y con mayor justicia para ambos equipos. Al igual que en Playoffs, los dos equipos contarán con la posibilidad de tener el ovoide por lo menos en una ocasión durante ese tiempo.

Sistema de medición virtual

Una de las más criticadas es el uso del denominado "Hawk-Eye". Pese a que las cadenas normales permanecerán sobre el emparrillado, la medición virtual ayudará a los oficiales a tener una oportunidad mayor para elegir en decisiones dudosas.

Repetición instantánea

De nueva cuenta el uso de la tecnología llegó a la NFL para ayudar más que para perjudicar. Ahora, los oficiales tendrán la oportunidad de corregir errores claros y evidentes sin que el entrenador en jefe de cualquier equipo tenga que pedir un reto.

Récords a romper

De igual forma, la nueva campaña tendrá varios récords que se podrán romper, destacando uno de Kansas City y otro del mariscal de campo Aaron Rodgers. Si los Jefes logran entrar a Playoffs, podrían igualar el récord de más apariciones en postemporada consecutivas, que actualmente le pertenece a los New England Patriots con 11.

Por su parte, el veterano quarterback de los Acereros buscará entrar a la selecta lista de mariscales de campos en derrotar a los 32 equipos de la NFL. En dicho lugar de honor solo están cuatro leyendas del emparrillado: Fran Tarkenton, Peyton Manning, Drew Brees y Tom Brady.

