NFL 2025: Panorama de la NFC Norte

La nueva temporada de NFL está por iniciar por lo que siete equipos de cada conferencia buscarán su boleto a la postemporada, cuatro campeones de división y tres comodines competirán en un par de meses por representar a la NFC y AFC en el Super Bowl LX, en el Levi's Stadium de San Francisco.

Es por esto que toca analizar división por división para saber que equipo o equipos se perfilan a no sólo conseguir su boleto a los Playoffs, sino que también pelear por estar en el Super Bowl. En este caso toca ver a la NFC Norte, que tras el intercambio de los Green Bay Packers por Micah Parsons, apunta a ser la mejor de toda la liga al contar con estrellas en los cuatro equipos.

Hicieron un cambio importante | AP

Los favoritos

En esta división es casi imposible ver a un favorito pues, cualquiera de los cuatro podría no sólo ganar la división, sino que representar a la NFC en el Super Bowl. Sin embargo, los Detroit Lions parecen tener una ligera ventaja al haber ganado la división en los últimos dos años.

El equipo de Dan Campbell ha estado pegando en la puerta por ir al Super Bowl ahora deberá sobreponerse a la partida de algunas personas importantes como el coordinador ofensivo Ben Johnson, si es que quieren ganar la división por tercer año consecutivo, algo que nunca antes han hecho.

Siguen siendo favoritos | AP

Pelearán por el título

A pesar de no ser favoritos, tanto los Green Bay Packers, como los Minnesota Vikings parecen tener la posibilidad de pelear con los Lions por ser campeones de división. Por el lado de los Empacadores, con la llegada de Micah Parsons esperan a poder tener un importante mejora defensiva, mientras que a la ofensiva con jugadores como Josh Jacobs, Romeo Doubs y el novato Matthew Golden esperan poder pelear por ser uno de los mejores equipos.

Minnesota por su parte, han puesto todas sus esperanzas en el mariscal JJ McCarthy quien el año pasado se perdió su año como novato por lesión. Ahora el ex QB de Michigan espera comandar la ofensiva tan bien como lo hizo Sam Darnold quien logró ganar 14 juegos. Ahora de la mano del QB y el receptor estrella Justin Jefferson buscarán repetir lo hecho el año pasado.

Buscan no terminar últimos | AP

El sotanero

Aunque no es un equipo malo, los Chicago Bears de momento llegan como la víctima a la temporada. Comandados por Caleb Williams, el equipo puede pelear con cualquiera de los otros tres, además, con Ben Johnson como entrenador en jefe esperan mejorar a la ofensiva.

A pesar de esto, parecen estar un escalón por debajo de los otros tres, al menos hasta demostrar lo contrario. Ahora su plan es no terminar últimos en la división como lo han hecho en los últimos tres años.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Jerry Jones justifica su decisión de intercambiar a Micah Parsons a los Green Bay Packers