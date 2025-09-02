NFL 2025: Panorama de la AFC Sur

La temporada de la NFL 2025 está cada vez más cerca de comenzar y, antes del Kick-Off, te damos un panorama de lo que puede ocurrir en la división Sur de la Conferencia Americana, donde los Houston Texans parten como favoritos para llevarse esta división.

El equipo ofensivo de los Texans, que es comandado por CJ Stroud, es uno de los que más promete en el Sur de la Americana, aunque, tendrán que batallar con un calendario que comienza contra Los Angeles Rams y pasará por equipos como los Baltimore Ravens, los Kansas City Chiefs, los Buffalo Bills, entre otros.

Los Jacksonville Jaguars son una incógnita, misma que se puede resolver dependiendo del estado físico en el que se encuentre Trevor Lawrence, en caso de que el QB de los Jaguars esté bien, los Jacks podrían aspirar a pelearle la división a los Texans y, de paso, un lugar en los Play-Offs.

Los equipos que podrían pelear por no estar en el fondo, aunque también podrían representar una sorpresa, son los Indianapolis Colts, que tendrán en la figura de Daniel Jones a su mariscal de campo titular para la temporada de la NFL, y los Tennessee Titans, que son la pregunta más grande en esta división.

A pesar de los factos, hay algunas predicciones donde los Titans podrían acabar como líderes de esta división, misma que podría definirse en los duelos directos entre estos equipos, en la que pinta para ser la división más pareja de la conferencia americana.

