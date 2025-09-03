¿Taylor Swift en el Super Bowl? El comisionado de NFL no lo descarta

Nuevo álbum, compromiso, ¿aparición en el Super Bowl 60? Taylor Swift ha dado mucho de qué hablar en semanas recientes, desde su aparición en el podcast de Travis y Jason Kelce (New Heights), hasta el anuncio de su compromiso con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs. Y a raíz de ello, nuevamente se ha especulado si podría aparecer en el show de medio tiempo del partido por el título de la NFL.

Desde hace años, muchas personas han soñado con ver a la artista de Pensilvania en el show de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Sin embargo, nunca se concretó, ni siquiera a raíz de que se hizo oficial su relación amorosa con Travis, en septiembre de 2023.

Taylor Swift ha sonado como artista para el Super Bowl | AP

A partir de ese momento se volvió a plantear que Taylor aceptara la invitación de la NFL y para el Super Bowl LIX se pensó que fuera artista invitada de Kendrick Lamar. Sobre todo porque el rapero colaboró para la regrabación de la canción 'Bad Blood', pero una vez todo quedó en especulación y deseo. En ese contexto, este año, de cara al inicio de la Temporada 2025, nuevamente se abrió la posibilidad y el propio comisionado Roger Goodell alimentó los rumores.

NFL no le cierra las puertas a Taylor Swift

En la aparición en el programa 'Today', el comisionado Goodell aseguró que es una posibilidad invitar a la múltiple ganadora de Premios Grammy. “Siempre nos encantaría que Taylor tocara. Es un talento muy, muy especial y, obviamente, sería bienvenida en cualquier momento”.

"No puedo decir nada al respecto. Es una posibilidad" añadió ante la insistencia de sus entrevistadores. Además, señaló que está esperando que Jay-Z tomé la decisión, pues el rapero y su empreza Roc Nation son responsables de organizar el espectáculo.

La relación de Taylor y Travis ha alimentado la especulación | AP

J Balvin (como invitado en 2020), Rihanna (2023) y Alicia Keys (2024) son artistas representados por Roc Nation que han tenido una participación en el show de medio tiempo del Super Bowl desde que la empresa se hizo cargo (2019). Por ahora, no han dado más indicios de qué artista aparecerá en 2025.

¿Taylor dio señales?

Las declaraciones de Goodell solo alimentaron la especulación que surgió entre la comunidad swiftie luego del anuncio de la cantante de su álbum 'The life of a show girl'. Una de las señales, según usuarios, es que cuando Jason le dio la bienvenida, Taylor dijo "47 segundos", que se relaciona con su presentación número 47 en 'The Eras Tour', el cual fue en Levi's Stadium, sede del Super Bowl 60.

De igual forma, afirman que cuando menciona que está cocinando pan, habla de que está preparando "sourdough" y que el 60 por ciento del tiempo "está pensando en sourdough". Por lo que relacionaron esta declaración con que es el Super Bowl número 60 y que la mascota de los San Francisco 49ers es Sourdough Sam, pero de momento solo es especulación.

Los fans buscan señales que confirmen la participacion de Taylor Swift en el Super Bowl | AP